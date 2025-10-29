Τρόμο προκάλεσε η κατάρρευση εξαώροφου κτήριο στην Τουρκία, ενώ υπάρχουν και φόβοι για εγκλωβισμένους πολίτες. Η κατάρρευση σημειώθηκε στην περιοχή Γκέμπζε του Κοτζαελί.
Σωστικά συνεργεία κινητοποιήθηκαν στην Τουρκία
Στην περιοχή όπου κατέρρευσε το κτίριο έχουν φτάσει ήδη πολυάριθμα σωστικά συνεργεία με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι 5 άτομα βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια, σύμφωνα με τουρκικά μέσα.
Το περιστατικό σημειώθηκε στη γειτονιά Γκίζελερ και τα αίτια της κατάρρευσης παραμένουν άγνωστα.
Η περιοχή έχει αποκλειστεί με τα σωστικά συνεργεία να έχουν ξεκινήσει έρευνες.