Η κυβέρνηση της Νιγηρίας δήλωσε την Κυριακή ότι θα αποδεχθεί βοήθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την καταπολέμηση ισλαμιστικών ανταρτών, υπό τον όρο ότι κάθε παρέμβαση θα σέβεται την εδαφική ακεραιότητα της χώρας, απαντώντας έτσι σε δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ.

We need more people in America to realize what’s happening to our fellow Christians in Nigeria.



They are being slaughtered & the mainstream media refuses to talk about it.



It’s up to the rest of us to force the conversation. pic.twitter.com/kKv7qzN6NM October 28, 2025

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει την Παρασκευή ότι ζήτησε από το Πεντάγωνο να προετοιμαστεί για μια «ταχεία» στρατιωτική επιχείρηση στη Νιγηρία, εάν το Αμπουτζά δεν καταφέρει να συγκρατήσει τις δολοφονίες Χριστιανών στη χώρα. Σε σχετική ανάρτηση, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ έγραψε ότι «είτε η νιγηριανή κυβέρνηση θα προστατεύσει τους χριστιανούς, είτε θα σκοτώσουμε τους ισλαμιστές τρομοκράτες που διαπράττουν αυτές τις φρικτές ωμότητες», μια δήλωση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Yes sir.



The killing of innocent Christians in Nigeria — and anywhere — must end immediately. The Department of War is preparing for action. Either the Nigerian Government protects Christians, or we will kill the Islamic Terrorists who are committing these horrible atrocities. pic.twitter.com/C0v9RHGoS1 — Pete Hegseth (@PeteHegseth) November 1, 2025

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος της προεδρίας της Νιγηρίας ανέφερε ότι η χώρα «καλωσορίζει την αμερικανική βοήθεια» υπό την προϋπόθεση ότι αυτή «θα αναγνωρίζει και σεβαστεί την εδαφική κυριαρχία και ακεραιότητά μας». Η νιγηριανή κυβέρνηση έχει επαναλάβει πρόσφατα ότι αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις ασφάλειας, ιδίως στο βορειοανατολικό τμήμα όπου δρα το Boko Haram, αλλά έχει ταχθεί κατά εξωτερικών στρατιωτικών επεμβάσεων χωρίς συνεννόηση.

Christians are being massacred, and their women kidnapped, raped, and forcibly converted daily in Nigeria.



This year, more Christians have been killed in Nigeria than Palestinians in Gaza.



And yet, not a single protest for them! pic.twitter.com/LW0GkLSpJC October 29, 2025

Η ένταση αναζωπυρώθηκε αφού ο Τραμπ συμπεριέλαβε τη Νιγηρία στον κατάλογο χωρών «ιδιαίτερης ανησυχίας» για τη θρησκευτική ελευθερία (Country of Particular Concern), επικαλούμενος στοιχεία για στοχευμένες δολοφονίες Χριστιανών. Η κίνηση προκάλεσε αντιδράσεις τόσο στην Αφρική όσο και σε διεθνές επίπεδο, με αξιωματούχους να ζητούν τεκμηρίωση και διάλογο πριν από οποιαδήποτε κλιμάκωση.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι μια αμερικανική στρατιωτική επέμβαση στη Νιγηρία θα είχε σύνθετες γεωπολιτικές συνέπειες στην περιοχή, ενώ αξιωματούχοι ασφαλείας σημειώνουν ότι αντιμετωπίζονται πολλαπλά, εγχώρια και διασυνοριακά, προβλήματα ασφάλειας που απαιτούν συνεργασία και ενίσχυση των τοπικών δυνατοτήτων. Η νιγηριανή κυβέρνηση επιμένει στη συνεργασία με διεθνείς εταίρους αλλά υπογραμμίζει την ανάγκη σεβασμού της κυριαρχίας και των διεθνών κανόνων.

