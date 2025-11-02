Η κυβέρνηση της Νιγηρίας δήλωσε την Κυριακή ότι θα αποδεχθεί βοήθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την καταπολέμηση ισλαμιστικών ανταρτών, υπό τον όρο ότι κάθε παρέμβαση θα σέβεται την εδαφική ακεραιότητα της χώρας, απαντώντας έτσι σε δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ.
Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει την Παρασκευή ότι ζήτησε από το Πεντάγωνο να προετοιμαστεί για μια «ταχεία» στρατιωτική επιχείρηση στη Νιγηρία, εάν το Αμπουτζά δεν καταφέρει να συγκρατήσει τις δολοφονίες Χριστιανών στη χώρα. Σε σχετική ανάρτηση, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ έγραψε ότι «είτε η νιγηριανή κυβέρνηση θα προστατεύσει τους χριστιανούς, είτε θα σκοτώσουμε τους ισλαμιστές τρομοκράτες που διαπράττουν αυτές τις φρικτές ωμότητες», μια δήλωση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.
Από την πλευρά του, εκπρόσωπος της προεδρίας της Νιγηρίας ανέφερε ότι η χώρα «καλωσορίζει την αμερικανική βοήθεια» υπό την προϋπόθεση ότι αυτή «θα αναγνωρίζει και σεβαστεί την εδαφική κυριαρχία και ακεραιότητά μας». Η νιγηριανή κυβέρνηση έχει επαναλάβει πρόσφατα ότι αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις ασφάλειας, ιδίως στο βορειοανατολικό τμήμα όπου δρα το Boko Haram, αλλά έχει ταχθεί κατά εξωτερικών στρατιωτικών επεμβάσεων χωρίς συνεννόηση.
Η ένταση αναζωπυρώθηκε αφού ο Τραμπ συμπεριέλαβε τη Νιγηρία στον κατάλογο χωρών «ιδιαίτερης ανησυχίας» για τη θρησκευτική ελευθερία (Country of Particular Concern), επικαλούμενος στοιχεία για στοχευμένες δολοφονίες Χριστιανών. Η κίνηση προκάλεσε αντιδράσεις τόσο στην Αφρική όσο και σε διεθνές επίπεδο, με αξιωματούχους να ζητούν τεκμηρίωση και διάλογο πριν από οποιαδήποτε κλιμάκωση.
Αναλυτές προειδοποιούν ότι μια αμερικανική στρατιωτική επέμβαση στη Νιγηρία θα είχε σύνθετες γεωπολιτικές συνέπειες στην περιοχή, ενώ αξιωματούχοι ασφαλείας σημειώνουν ότι αντιμετωπίζονται πολλαπλά, εγχώρια και διασυνοριακά, προβλήματα ασφάλειας που απαιτούν συνεργασία και ενίσχυση των τοπικών δυνατοτήτων. Η νιγηριανή κυβέρνηση επιμένει στη συνεργασία με διεθνείς εταίρους αλλά υπογραμμίζει την ανάγκη σεβασμού της κυριαρχίας και των διεθνών κανόνων.