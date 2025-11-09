Δύο τρένα συγκρούστηκαν στη Σλοβακία, με τις πρώτες πληροφορίες να μιλούν για πολλούς τραυματίες.

Σε ανάρτησή της η αστυνομία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε ότι «στις 7:31 μ.μ., στη γραμμή 158, ελήφθη ειδοποίηση για σύγκρουση δύο τρένων στο τμήμα Πέζινοκ – Μπρατισλάβα».

Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το δυστύχημα σημειώθηκε όταν το τρένο REX 1814, που εκτελούσε το δρομολόγιο Νίτρα – Μπρατισλάβα, συγκρούστηκε μετωπικά με το τρένο Ex 620 λίγο μετά την έξοδό του από τον σταθμό Πέζινοκ. Όπως επισημαίνουν από την σύγκρουση υπάρχουν πολλοί τραυματίες.

PHOTO: Pezinok–Bratislava Main Station line pic.twitter.com/VImZPUQWYi — Rapid Report (@RapidReport2025) November 9, 2025

Η αστυνομία ανέφερε ότι οι υπηρεσίες διάσωσης σπεύδουν στο σημείο της σύγκρουσης, η οποία σημειώθηκε μεταξύ της πρωτεύουσας Μπρατισλάβα και του Πέζινοκ, που απέχει περίπου 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από την πρωτεύουσα.

Η Σιδηροδρομική Εταιρεία Σλοβακίας (ZSSK) δήλωσε ότι «το περιστατικό θα διερευνηθεί διεξοδικά και ότι τα αίτιά του προς το παρόν παραμένουν άγνωστα. «Θα παρέχουμε περισσότερες λεπτομέρειες μόλις το επιτρέψει η πορεία της έρευνας» σημείωσε σε ανακοίνωσή της.

