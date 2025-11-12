Επιστολή στον πρόεδρο του Ισραήλ Ισάακ Χέρτσογκ έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας επισήμως την απονομή χάρης στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος δικάζεται για υποθέσεις διαφθοράς. Η επιστολή εστάλη καθώς, όπως αναφέρει ο Τραμπ, «οι δύο χώρες βρίσκονται σε ιστορική στιγμή ειρήνης».

«Είναι τιμή μου να σας γράφω σε αυτή την ιστορική περίοδο, καθώς μαζί έχουμε εξασφαλίσει την ειρήνη που αναζητείται εδώ και τουλάχιστον 3.000 χρόνια», αναφέρει ο πρόεδρος Τραμπ στην επιστολή του, η οποία παραλήφθηκε σήμερα το πρωί από το γραφείο του προέδρου Χέρτσογκ.

Ο Τραμπ καλεί τον Ισραηλινό πρόεδρο να «δώσει πλήρη χάρη» στον Νετανιάχου, τον οποίο περιγράφει ως «ισχυρό και αποφασιστικό πρωθυπουργό σε περίοδο πολέμου». Όπως προσθέτει, ο Νετανιάχου «οδηγεί τώρα το Ισραήλ σε μια εποχή ειρήνης», αναφερόμενος στις προσπάθειες της αμερικανικής κυβέρνησης για την επέκταση των Συμφωνιών του Αβραάμ σε επιπλέον χώρες της Μέσης Ανατολής.

«Σέβομαι απολύτως την ανεξαρτησία του ισραηλινού δικαστικού συστήματος», υπογραμμίζει ο Τραμπ, χαρακτηρίζοντας ωστόσο τις κατηγορίες διαφθοράς κατά του Νετανιάχου ως «πολιτική και αδικαιολόγητη δίωξη».

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρεται και στη συνεργασία του με τον Χέρτσογκ, σημειώνοντας: «Ισάακ, έχουμε χτίσει μια σπουδαία σχέση, για την οποία είμαι ευγνώμων και τιμημένος. Συμφωνήσαμε από την ημέρα της ορκωμοσίας μου, τον Ιανουάριο, ότι η προτεραιότητα ήταν να επιστρέψουν οι όμηροι και να ολοκληρωθεί η ειρηνευτική συμφωνία. Τώρα που επιτύχαμε αυτά τα πρωτοφανή αποτελέσματα και διατηρούμε υπό έλεγχο τη Χαμάς, είναι ώρα να επιτρέψουμε στον Μπίμπι να ενώσει το Ισραήλ, δίνοντάς του χάρη και τερματίζοντας αυτή τη δικαστική σύγκρουση μια για πάντα».

Ο Τραμπ είχε απευθύνει παρόμοιο αίτημα και στην πρόσφατη ομιλία του στην Κνέσετ.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δικάζεται από το 2020 για μία κατηγορία δωροδοκίας και τρεις κατηγορίες για απάτη και κατάχρηση εμπιστοσύνης, σε υποθέσεις που σχετίζονται με καταγγελίες διαφθοράς. Η δίκη του παραμένει σε εξέλιξη και δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα.

Ο Ισάακ Χέρτσογκ, σε ανακοίνωση του γραφείου του, απέφυγε να λάβει θέση, τονίζοντας ότι οποιοδήποτε αίτημα χάρης «πρέπει να υποβληθεί μέσω των καθορισμένων θεσμικών διαδικασιών». «Ο πρόεδρος τρέφει μεγάλο σεβασμό για τον πρόεδρο Τραμπ και εκφράζει επανειλημμένα την εκτίμησή του για την αδιάκοπη στήριξή του προς το Ισραήλ, καθώς και για τη συμβολή του στην απελευθέρωση των ομήρων, την αναμόρφωση της Μέσης Ανατολής και τη διασφάλιση της ασφάλειας του Ισραήλ», αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση.

«Χωρίς να αναιρείται τίποτα από τα παραπάνω, όπως έχει καταστήσει σαφές πολλές φορές ο πρόεδρος, όποιος επιθυμεί να λάβει χάρη οφείλει να υποβάλει επίσημο αίτημα, σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες», προστίθεται.

Σύμφωνα με το ισραηλινό Σύνταγμα, ο πρόεδρος της χώρας έχει την εξουσία να απονέμει χάρη σε καταδικασμένους, ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ακόμη και πριν από την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας, εφόσον αυτό θεωρείται προς το δημόσιο συμφέρον. Μέχρι στιγμής, ούτε ο Νετανιάχου ούτε κάποιο μέλος της οικογένειάς του έχουν υποβάλει τέτοιο αίτημα, ωστόσο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού Channel 13, υπάρχουν συζητήσεις ώστε η σύζυγός του, Σάρα Νετανιάχου, να το πράξει σύντομα.

