Μια νέα και φρικιαστική πρακτική φέρεται να εφαρμόζεται στη φυλακή Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας σχετικά με τις εκτελέσεις κρατουμένων που έχουν καταδικαστεί σε θάνατο. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, οι εκτελέσεις πραγματοποιούνται πλέον χωρίς καμία προειδοποίηση προς τους μελλοθάνατους.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται σε νέα εντολή που δόθηκε από τις αρχές της φυλακής, η οποία βρίσκεται στα βόρεια της χώρας και είναι γνωστή για τις μαζικές εκτελέσεις που πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις της. Παράλληλα, υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες για βασανιστήρια εις βάρος των κρατουμένων και για ομολογίες που αποσπώνται υπό ακραία βία από τους δεσμοφύλακες.

Guardian has been speaking to family members of a group of Egyptian migrants held in Tabuk ( Saudi Arabia) , the notorious “death” prison. They describe forced confessions, torture and an inability to afford lawyers to defend themselves. https://t.co/IauyCRLjin pic.twitter.com/aqWuicYQ07 November 12, 2025

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ενώ μέχρι τώρα υπήρχε μια ενημέρωση λίγων ημερών στους μελλοθάνατους που επρόκειτο να εκτελεστούν, ώστε αν το επιθυμούσαν να ενημέρωναν τηλεφωνικά τους οικείους τους, πλέον μια εκτελεστική ομάδα 20 φρουρών μπαίνει ξαφνικά στη λεγόμενη «Πτέρυγα Θανάτου» και πλησιάζει τον εκάστοτε κρατούμενο. Στη συνέχεια, ψιθυρίζει κάτι στο αυτί του και τον συνοδεύει έξω.

Τώρα, ωστόσο, σύμφωνα με μαρτυρίες, οι οικογένειες των εκτελεσθέντων ενημερώνονται μόνο μετά την εκτέλεση, που συνήθως γίνεται με την μέθοδο του αποκεφαλισμού.

Όπως αναφέρει ο Guardian, η Σαουδική Αραβία είναι από τις χειρότερες χώρες στον κόσμο σε εκτελέσεις, τρίτη στη σειρά μετά την Κίνα και το Ιράν. Μάλιστα, υπό τη διακυβέρνηση του Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, οι εκτελέσεις έχουν γίνει πιο συχνές.

2025 executions by month in Saudi Arabia. pic.twitter.com/r3h4v1rRMw October 6, 2025

Αν και πιστεύεται ότι οι περισσότεροι αποκεφαλίζονται, τα μέλη των οικογενειών δεν είναι σίγουρα για την τύχη τους, καθώς τα σώματα των αγαπημένων τους δεν επιστρέφονται. Το μόνο που παίρνουν είναι ένα πιστοποιητικό θανάτου.

Τέτοια είναι η περίπτωση του Αλ Καγιέντ, ενός υπαλλήλου σε μεγάλο ξενοδοχείο της χώρας ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία της εμπορίας ναρκωτικών το 2016. Αν και το 2021 υπήρξε ένα μορατόριουμ στις εκτελέσεις, τελικά αυτό ήρθη τον επόμενο χρόνο με συνέπεια μια δραματική αύξηση των εκτελέσεων στη Σαουδική Αραβία.

Ο Αλ-Καγιέντ εκτελέστηκε μαζί με δύο άλλους κρατούμενους πέρυσι, αφού σύμφωνα με μαρτυρίες, οι φρουροί τον πλησίασαν και τον μετέφεραν στον τόπο της εκτέλεσης.

🇸🇦 Saudi Arabia said on Sunday that it had executed two citizens for joining a terrorist group that planned to carry out attacks on places of worship. pic.twitter.com/UzrgWnf0PD — Grukie.com (@Grukies) November 9, 2025

Η οικογένειά του δήλωσε στον Guardian ότι δεν έχουν ακόμη τη σορό του, ούτε γνωρίζουν πού είναι θαμμένος. «Εξακολουθούμε να ζούμε στην αβεβαιότητα», δήλωσε συγγενής του.

Σύμφωνα με έκθεση του Reprieve, μιας οργάνωσης που αγωνίζεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίως, 346 άνθρωποι εκτελέστηκαν μόνο μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 3 Νοεμβρίου στη Σαουδική Αραβία φέτος.

Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων κατηγορήθηκε για αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά.

Μάλιστα, οπως αναφέρει το ρεπορτάζ, νωρίτερα φέτος, εκτελέστηκε ένας γνωστός Σαουδάραβας δημοσιογράφος, ο οποίος συνελήφθη το 2018 και καταδικάστηκε για κατηγορίες τρομοκρατίας και προδοσίας, αφού έκανε αναρτήσεις στο Χ (πρώην Twitter) κατά της κυβέρνησης.

Πρόκειται για τον Τουρκί Αλ-Γιάσερ, που λίγο πριν συμπληρώσει τα 50 του χρόνια, εκτελέστηκε τον περασμένο Ιούνιο, σύμφωνα με το επίσημο Σαουδαραβικό Πρακτορείο Τύπου, αφού η θανατική ποινή επικυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας, έπειτα από χρόνιο βασανισμό.

Οι αρχές είχαν κάνει έφοδο στο σπίτι του Αλ-Γιάσερ το 2018, τον συνέλαβα και κατάσχεσαν τον υπολογιστή και τα τηλέφωνά του.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι πότε δεν έγινε γνωστό πού έλαβε χώρα η δίκη του ή πόσο διήρκεσε, αλλά πιστεύεται ότι βασανίστηκε κατά τη διάρκεια της επταετούς φυλάκισής του, αναφέρει ο Guardian.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων με έδρα τη Νέα Υόρκη, οι σαουδαραβικές αρχές πίστευαν ότι ο Αλ-Γιάσερ βρισκόταν πίσω από έναν λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης στο X, ο οποίος αποκάλυπτε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από αξιωματούχους και τη βασιλική οικογένεια.

Λέγεται επίσης ότι ο ίδιος είχε δημοσιεύσει αρκετά αμφιλεγόμενα tweets για το ίδιο θέμα.

protothema.gr