Ασταμάτητη είναι η προσπάθεια για τον εντοπισμό κινητών τηλεφώνων που μπαίνουν στα κελιά, αφού σχεδόν καθημερινά εντοπίζονται συσκευές, με τους κρατούμενους να εφευρίσκουν νέους τρόπους για να ξεγελούν το προσωπικό, ενώ και τα ναρκωτικά είναι σε πρώτη ζήτηση. Σε διάστημα των τελευταίων 15 ημερών, εντοπίστηκαν 15 κινητά τηλέφωνα, με τους κατάδικους να ανακαλύπτουν τρύπες στο σύστημα ασφαλείας, αλλά και τη διεύθυνση των φυλακών να είναι σε επιφυλακή αφαιρώντας τα και κινώντας τις σχετικές διαδικασίες στη βάση των νόμων και των κανονισμών.

Το μπάσιμο κινητών στις φυλακές αν και δεν είναι εύκολη υπόθεση, εντούτοις φαίνεται από τις κατασχέσεις, αυτό να μην αποτρέπει τους κρατούμενους, οι οποίοι είτε τα αγοράζουν στη μαύρη αγορά, είτε επιστρατεύουν δικούς τους ανθρώπους ρισκάροντας μέχρι και με φυλάκιση. Πρόσφατα η κατοχή και η εισαγωγή κινητών στις Κεντρικές Φυλακές έχει ποινικοποιηθεί και όποιος εντοπιστεί να προμηθεύει με τηλεφωνική συσκευή κρατούμενο, ή αν βρεθεί στην κατοχή του, τότε υπόκειται σε ποινή προστίμου ή και φυλάκισης μέχρι ενός έτους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», πριν 15 περίπου ημέρες είχαν εντοπιστεί δύο ολοκαίνουργια κινητά τηλέφωνα μέσα στις συσκευασίες τους, εντός καλάθου αχρήστων έξω από την κλειστή φυλακή. Όπως διαπιστώθηκε, κάποιος επισκέπτης τα άφησε μετά από συνεννόηση εκεί, ώστε να τα παραλάβουν οι κρατούμενοι που θα μάζευαν τα σκουπίδια και να τα μεταφέρουν εντός της κλειστής φυλακής. Τα κινητά παραλήφθηκαν από την Αστυνομία για διενέργεια εξετάσεων και να φανεί από πού και ποιον αγοράστηκαν ώστε να γίνει προσπάθεια για να εντοπιστεί ο πολίτης που εμπλέκεται.

Επίσης, σε έρευνες των μελών του προσωπικού σε μια πτέρυγα, εντοπίστηκαν τέσσερα κινητά τηλέφωνα, δύο σε ένα κελί, ένα σε άλλο και το 4ο στο καζανάκι τουαλέτας. Επίσης, τη Μ. Τετάρτη μετά από άλλη έρευνα βρέθηκε ένα κινητό και τέσσερις φορτιστές σε καζανάκι τουαλέτας άλλης πτέρυγας. Σε μια άλλη περίπτωση, μητέρα επισκέφτηκε τον γιο της που είναι κρατούμενος και όπως φαίνεται, κατά τον αποχαιρετισμό του έδωσε κινητό τηλέφωνο. Οι φυλακές είχαν ερευνήσει τη συγκεκριμένη γυναίκα που αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα και δεν γνώριζαν ότι μεταφέρει κινητό. Όταν το επισκεπτήριο τελείωσε και ερευνήθηκε ο κρατούμενος γιος της, εντοπίστηκε στην κατοχή του το κινητό το οποίο και κατασχέθηκε.

Στις 5 Απριλίου έγιναν έλεγχοι από μέλη του προσωπικού σε τέσσερις πτέρυγες και εντοπίστηκαν σε τέσσερα κελιά έξι κινητά τηλέφωνα. Στις 7 Απριλίου σε έρευνα στα ρούχα κρατούμενου που του μετέφερε συγγενικό του πρόσωπο, εντοπίστηκε μικρή ποσότητα ναρκωτικών. Σε έρευνα που ακολούθησε στο κελί του βρέθηκε και ένα κινητό τηλέφωνο. Τέλος, γυναίκα που επισκέφθηκε τον σύντροφό της, κατά το επισκεπτήριο του έδωσε κόλλες εμποτισμένες με ναρκωτική ουσία. Τη διερεύνηση της υπόθεσης ανέλαβε η ΥΚΑΝ. Για όλες τις υποθέσεις ανοίγονται ποινικοί φάκελοι και οι εμπλεκόμενοι, όταν υπάρχει μαρτυρία οδηγούνται στη Δικαιοσύνη.

Σήμερα στις φυλακές λειτουργεί σύστημα εντοπισμού σήματος κινητών τηλεφώνων, ενώ γίνονται ενέργειες ώστε αυτό να επεκταθεί και στην αποκοπή του, ώστε τυχόν απόπειρα ενεργοποίησης κινητού να μην πετυχαίνει.