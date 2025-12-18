Πρώτη εμφάνιση προχθές ενώπιον του Δικαστηρίου Λευκωσίας για τους πέντε κατηγορούμενους σε σχέση με την ανεύρεση των 14 κινητών τηλεφώνων και 12 φορτιστών, όλα καμουφλαρισμένα σε μικρό ψυγείο που προοριζόταν για ισοβίτη.

Στο εδώλιο βρέθηκε ο ισοβίτης Μάριος Χριστοδούλου, άλλως Μπένης, καθώς και τέσσερις πολίτες που κατηγορούνται για υπόθεση που αφορά συνωμοσία, εισαγωγή απαγορευμένων αντικειμένων και απόπειρα προμήθειας των κινητών και των φορτιστών εντός ψυγείου στις φυλακές. Ο Μπένης έχει καταδικαστεί το 2017 σε τέσσερις φορές ισόβια για τον φόνο του Φάνου Καλοψιδιώτη, ενός λοχία της Αστυνομίας, της συζύγου του και ενός αλλοδαπού. Το τετραπλό έγκλημα διαπράχθηκε στην Αγία Νάπα σε εστιατόριο στις 23/6/2016.

Στο εδώλιο μαζί με τον ισοβίτη, βρέθηκαν άλλα τέσσερα πρόσωπα που φέρονται να σχετίζονταν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στην υπόθεση, είτε διέθεσαν το ψυγείο, είτε τα κινητά και τους φορτιστές και τα συσκεύασαν ή τα μετέφεραν στις φυλακές. Σημειώνεται ότι η παραγγελία του ψυγείου έγινε από άλλο κατάδικο, όπως είχε αναφέρει η Αστυνομία στο Δικαστήριο σε διαδικασία προσωποκράτησης, ο οποίος δεν διώχθηκε αφού κρίθηκε ότι δεν γνώριζε για τα κινητά.

Η δικηγόρος του Μπένη, Ανδριάνα Κλαΐδη, έθεσε θέμα μη παράδοσης ολόκληρου του μαρτυρικού υλικού από την κατηγορούσα Αρχή, με αποτέλεσμα η υπόθεση να αναβληθεί χωρίς να κατηγορηθούν οι πέντε και να κληθούν ν’ απαντήσουν στις εναντίον τους κατηγορίες. Η υπόθεση ορίστηκε για τις 18/2/2026 για να ακούσουν τις κατηγορίες οι πέντε και να δώσουν την απάντησή τους.

Σημειώνεται ότι βάση της νομοθεσίας, η εισαγωγή ή απόπειρα εισαγωγής κινητού στις φυλακές τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο χρόνια ή πρόστιμο μέχρι €10.000 ή και τις δύο ποινές μαζί.