Ήρθησαν οι αντιρρήσεις που εκφράστηκαν αρχικά για την ποινικοποίηση των κινητών τηλεφώνων στις Κεντρικές Φυλακές και το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης προχωρεί για ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής.

Χθες, η επιτροπή Νομικών ολοκλήρωσε την κατ’ άρθρο συζήτηση του νομοσχεδίου που κατέθεσε το υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, με το οποίο απαγορεύεται η εισαγωγή, χρήση και κατοχή κινητών τηλεφώνων στις Φυλακές. Κατά τη χθεσινή κατ’ άρθρον συζήτηση υπήρξε σύγκλιση απόψεων από όλους τους βουλευτές σε σχέση με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, ενώ δεν διατυπώθηκαν οποιεσδήποτε επιμέρους διαφωνίες ή επιφυλάξεις από οργανώσεις ή υπηρεσίες. Γι’ αυτό και αναμένεται ότι το νομοσχέδιο θα οδηγηθεί σύντομα ενώπιον της Ολομέλειας για ψήφιση.

Το νομοσχέδιο αποτελεί σημαντική τομή στα σωφρονιστικά πράγματα του τόπου, αφού αυστηροποιεί τα μέτρα πρόληψης και καταπολέμησης της χρήσης κινητών τηλεφώνων στις Κεντρικές Φυλακές. Ειδικότερα, περιλαμβάνει μέτρα που ποινικοποιούν την εισαγωγή, κατοχή ή χρήση, ακόμα και την απόπειρα εισαγωγής, κατοχής ή χρήσης κινητών τηλεφώνων από τους κρατούμενους. Επίσης, ποινικοποιεί την εισαγωγή ή απόπειρα εισαγωγής κινητών τηλεφώνων από πρόσωπα που δεν είναι κρατούμενα και επισκέπτονται τους κρατούμενους στις Φυλακές. Τέλος, το νομοσχέδιο προβλέπει ιδιαίτερα αυξημένες κυρώσεις σε μέλη του προσωπικού των Φυλακών που προβαίνουν ή αποπειρώνται να προβούν σε τέτοιες ενέργειες.

Ας σημειωθεί ότι, το νομοσχέδιο λειτουργεί συμπληρωματικά με την ευρισκόμενη σε εξέλιξη διαδικασία εγκατάστασης συστήματος ανίχνευσης και απενεργοποίησης κινητών τηλεφώνων στις Φυλακές.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, που θα οδηγηθεί στην Ολομέλεια, πρόσωπο, κρατούμενο ή μη, που κατέχει, χρησιμοποιεί, εισάγει, εξάγει, ή αποπειράται να εισαγάγει ή να εξαγάγει στις ή από τις Φυλακές, κινητό τηλέφωνο ή άλλο φορητό μέσο επικοινωνίας, ή αποπειράται να αποκτήσει κατοχή του εντός των Φυλακών, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, εκτός όπου σε άλλο ή στον παρόντα Νόμο προβλέπεται αυστηρότερη ποινή, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €6.000 ή και στις δύο ποινές και το εν λόγω κινητό τηλέφωνο ή φορητό μέσο επικοινωνίας υπόκειται σε κατάσχεση.

Επίσης, σε περίπτωση που το αδίκημα αυτό διαπράττεται από μέλος του προσωπικού των Φυλακών, ή από πρόσωπο που παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες στις Φυλακές, το πρόσωπο αυτό υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη ή χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €10.000 ή και στις δύο αυτές ποινές.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόβλημα με τα κινητά στις Φυλακές είναι πολύ σοβαρό, αφού μέσα από το κελιά διατάσσονταν εγκλήματα, ενώ πίσω από την εισαγωγή τους κρύβονται μεγάλα συμφέροντα, αφού πωλούνται σε πολύ ψηλές τιμές.