Πολυεπίπεδες εξελίξεις αναμένονται άμεσα γύρω από τις Κεντρικές Φυλακές, σε σχέση με τα όσα συνέβησαν την περασμένη βδομάδα. Την ώρα που ο νέος υπουργός Δικαιοσύνης επεξεργάζεται άμεσες λύσεις για να αποφορτιστεί η κατάσταση, η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες και εξετάσεις γύρω από τους δύο θανάτους κρατουμένων.

Όσον αφορά στην περίπτωση του 35χρονου Αιγύπτιου, ο οποίος κατέρρευσε λίγα λεπτά μετά που δέχθηκε γροθιά κάτω από το μάτι από άλλο συγκρατούμενό του, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», η Αστυνομία παρέδωσε τον φάκελο της υπόθεσης στη Νομική Υπηρεσία, με εισήγηση όπως αυτή καταχωρηθεί σήμερα ενώπιον δικαστηρίου με την κατηγορία της δολοφονίας.

Ο φάκελος ωστόσο θα παραμείνει ανοικτός μέχρι να γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα τοξικολογικών και άλλων εξετάσεων ώστε να φανούν τα ακριβή αίτια θανάτου του βαρυποινίτη.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, δεν αποκλείεται τα αποτελέσματα να είναι έτοιμα ακόμη και σήμερα, αφού δόθηκαν σε εργαστήριο στην Ελλάδα για σκοπούς γρήγορης διεκπεραίωσης. Η υπόθεση είναι ανοικτή και σήμερα αναμένονται εξελίξεις.

Σημειώνεται ότι η νεκροτομή που διενεργήθηκε την περασμένη βδομάδα στη σορό του από δυο ιατροδικαστές, δεν έδειξε ούτε εσωτερική αιμορραγία ούτε και ανακοπή καρδίας, γι’ αυτό και εξετάζονται άλλα ενδεχόμενα. Όπως είχε αναφερθεί στον «Φ», τα ευρήματα όπως και η γροθιά που δέχθηκε ο κρατούμενος, δεν ήταν ικανά να προκαλέσουν τον θάνατό του.

Όπως προαναφέραμε, ανάλογα με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών αναλύσεων, θα διαμορφωθεί και το κατηγορητήριο εναντίον του 30χρονου Ελληνοκύπριου, ο οποίος τελεί υπό οκταήμερη κράτηση ως ύποπτος σε σχέση με υπόθεση φόνου εκ προμελέτης.

Όπως είχε αναφερθεί στο Δικαστήριο, ο Ε/κ είχε εισέλθει στο κελί του Αιγύπτιου στην πτέρυγα 4 των Φυλακών και είχε ζητήσει όπως ο συγκρατούμενός του αποχωρήσει από αυτό. Προκλήθηκε λογομαχία μεταξύ τους και ο 30χρονος από την Πάφο έδωσε μια γροθιά στο πρόσωπο του Αιγύπτιου.

Αμέσως παρενέβησαν μέλη του προσωπικού των Φυλακών και τους χώρισαν, ενώ ο Αιγύπτιος επέμενε να βρει τον 30χρονο για να του ζητήσει τον λόγο. Και ενώ βρισκόταν στο γραφείο των δεσμοφυλάκων ξαφνικά κατέρρευσε. Όλα έχουν καταγραφεί από το cctv του θαλάμου.

Όσον αφορά στην περίπτωση του 23χρονου Σύρου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο κελί του στη νέα πτέρυγα των Φυλακών, η νεκροτομή δεν έδειξε οποιασδήποτε μορφή κακοποίησης.

Πληροφορίες μας αναφέρουν ότι ουδέποτε ο νεαρός κρατούμενος είχε εκφραστεί σε κάποιον οικείο του ή στις Φυλακές για τις προθέσεις του, ενώ γι’ αυτόν υπήρχαν καταγγελίες από τον πρόεδρο του Συνδέσμου των δικαιωμάτων των κρατουμένων Αλέξανδρο Κληρίδη, περί κακοποίησής του πριν λίγο διάστημα. Όλα αυτά εξετάζονται από το ΤΑΕ Λευκωσίας που συνεχίζει τις έρευνές του, ενώ και στην περίπτωση αυτή λήφθηκαν δείγματα για τοξικολογικές εξετάσεις για να φανεί αν υπήρχε ξένη ουσία στον οργανισμό του.

Ο τελευταίος θάνατος στις Φυλακές, που αποδίδεται σε αυτοχειρία, θορύβησε τον αρμόδιο Υπουργό αλλά και τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπου σε συνάντηση, συζήτησαν την κατάσταση και τη λήψη μέτρων για άμεση αποφόρτιση μέχρι να τροχοδρομηθούν άλλα μέτρα αποσυμφόρησης που όμως θα πάρει καιρό η εφαρμογή τους.

Στο μεταξύ, σε μια άλλη εξέλιξη, λειτουργός των Φυλακών που το τελευταίο διάστημα βρέθηκε στο στόχαστρο με μηνύματα ερωτικού περιεχομένου που φέρεται να αντάλλαζε με άλλο πρόσωπο, προσήλθε την περασμένη Παρασκευή στην Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στο Αρχηγείο Αστυνομίας και προέβη σε καταγγελία, αναφέροντας ότι αυτά είναι ψευδή.

Τα μηνύματα δημοσιεύτηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ αποστάλθηκαν και από το εξωτερικό μέσω τηλεφώνων από διάφορες χώρες. Το θέμα ανέλαβε να διερευνήσει η Αστυνομία, ωστόσο, είναι δύσκολο να εντοπιστούν τόσο οι αποστολείς όσο και οι λογαριασμοί από τους οποίους δημοσιεύτηκαν.