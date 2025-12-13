Αποσυμφόρηση των Κεντρικών Φυλακών, βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κρατουμένων και αναβάθμιση της επιτήρησης και του ελέγχου εξήγγειλε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Φυτιρής, μετά από την σύντομη κατ’ ιδίαν συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, στον απόηχο του θανάτου κρατούμενου τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Υπουργός ενημέρωσε τον Πρόεδρο για το τελευταίο περιστατικό, καθώς και για τα μέχρι στιγμής ευρήματά του από την επί τόπου επίσκεψή στο σωφρονιστικό ίδρυμα.

Ο κ. Φυτιρής φαίνεται ότι τόνισε στον Πρόεδρο πως έχει σχηματίσει σαφή εικόνα για τα όσα συμβαίνουν και χρήζουν αντιμετώπισης εντός των Κεντρικών Φυλακών. Μάλιστα, ο ίδιος προτίθεται να ετοιμάσει εντός των επόμενων ημερών, σχετική έκθεση την οποία θα παραδώσει στον Πρόεδρο και σε αυτήν θα καταγράφονται οι εισηγήσεις του για βελτιωτικά έργα και δράσεις.

Περαιτέρω, στη συζήτηση τέθηκε και το ζήτημα της πλήρωσης της θέσης μόνιμου διευθυντή στις Κεντρικές Φυλακές, θέμα που παραμένει ανοικτό.

Οι επικείμενες αλλαγές

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου, σημειώνεται ότι, αφού μετέβη στους χώρους κράτησης, έτυχε ενημέρωσης τόσο από τη Διεύθυνση των Κεντρικών Φυλακών, όσο και από την Αστυνομία για τα προκαταρκτικά ευρήματα των ερευνών γύρω από τον θάνατο του κατάδικου. Όπως αναφέρεται, ο Υπουργός έδωσε οδηγίες για την ταχεία ολοκλήρωση των ερευνών για διαλεύκανση των συνθηκών υπό τις οποίες επήλθε ο θάνατος του κρατουμένου.

Ακολούθως, ο Υπουργός συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, τον οποίο ενημέρωσε για τον θάνατο του καταδίκου και ευρύτερα για την κατάσταση στις Κεντρικές Φυλακές. «Ο κ. Φυτιρής διαβεβαίωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την αποφασιστικότητά του για ταχεία, ουσιαστική και συνολική παρέμβαση, επιπλέον των ενεργειών που έγιναν μέχρι τώρα, για την αντιμετώπιση διαχρονικών προβλημάτων που υφίστανται στις Κεντρικές Φυλακές», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Υπογραμμίζεται ότι προτεραιότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως είναι «η λήψη άμεσων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων που αφορούν στην αποσυμφόρηση των Κεντρικών Φυλακών, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κρατουμένων, καθώς και την αναβάθμιση της επιτήρησης και του ελέγχου, με στόχο τον τερματισμό παραβατικών και εγκληματικών συμπεριφορών εντός του Σωφρονιστικού Ιδρύματος, το οποίο θα πρέπει να λειτουργεί με σεβασμό στο Κράτος Δικαίου και στους διεθνείς και εθνικούς νόμους, που αφορούν την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των καταδίκων, των υποδίκων και γενικά όλων των κρατουμένων, όσο και του διοικητικού προσωπικού και του προσωπικού ασφάλειας», αναφέρει η ανακοίνωση.