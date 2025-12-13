Νέος θάνατος νεαρού προσώπου σημειώθηκε σήμερα στις Κεντρικές Φυλακές. Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, πρόκειται για αλλοδαπό που εντοπίστηκε τα ξημερώματα νεκρός στο κελί του.

Πρόκειται για άτομο ηλικίας 23 ετών το οποίο εξέτιε ποινή φυλάκισης 3,5 χρόνων και το τραγικό είναι πως σε λίγες ημέρες θα απολυόταν με προεδρική χάρη λόγω των γιορτών των Χριστουγέννων.

Ο συγκεκριμένος κρατούμενος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ήταν ο φροντιστής του θαλάμου στον οποίο διέμενε και μάλιστα μέχρι αργά χθες το βράδυ, τον δείχνουν οι κάμερες να σφουγγαρίζει. Μετά τις 11μ.μ. μπήκε στο κελί του και στη συνέχεια βρέθηκε νεκρός. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι δεν πρόκειται για έγκλημα αλλά για αυτοχειρία.

Οι συγκρατούμενοι και οι ομοεθνείς του που τον γνώριζαν έχουν υποστεί σοκ αφού ποτέ δεν είχε εκφράσει πρόθεση για τέτοια συμπεριφορά. Επίσης, από τις πρώτες πληροφορίες φαίνεται ότι ο νεαρός δεν παρακολουθείτο ψυχολογικά ούτε και παρουσίασε οποιοδήποτε παθολογικό πρόβλημα.

Για το τραγικό συμβάν έχει ήδη ενημερωθεί το ΤΑΕ Λευκωσίας μέλη του οποίου έσπευσαν στις φυλακές και άρχισαν εξετάσεις για διερεύνηση της υπόθεσης ώστε να διαφανεί πώς ακριβώς συνέβη το μοιραίο. Εξετάζεται επίσης το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης της πτέρυγας ώστε να διαπιστωθούν οι κινήσεις του.

Τον νεαρό θα εξετάσει ιατροδικαστής ενώ θα ερωτηθούν και οι συγκρατούμενοί του στο κελί αν αντιλήφθηκαν κάτι. Σημειώνεται ότι οι κάμερες στα κελιά δεν καταγράφουν.

Πριν λίγες ημέρες είχε χάσει τη ζωή του Αιγύπτιος κρατούμενος, λίγα λεπτά μετά που δέχθηκε γροθιά στο πρόσωπο μέσα στο κελί του, ενώ άλλος κρατούμενος είχε επιχειρήσει να θέσει τέρμα στη ζωή μετά από μετακίνησή του σε άλλη πτέρυγα.

Την περασμένη Πέμπτη επισκέφθηκε τις Φυλακές ο νέος υπουργός Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Φυτιρής στη σκιά της άκρως επικριτικής Έκθεσης της CPT για το σωφρονιστικό ίδρυμα και ενημερώθηκε για την κατάσταση που επικρατεί.