Την επίσπευση των αποτελεσμάτων από τις τοξικολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις, που ενδεχομένως να καταδείξουν και την αιτία θανάτου του 35χρονου Αιγύπτιου στις Κεντρικές Φυλακές, ζήτησε η Αστυνομία από το Κρατικό Χημείο.

Οι έρευνες γύρω από τη σοβαρή αυτή υπόθεση συνεχίζονται εντός και εκτός Φυλακών, ωστόσο, καθίσταται ολοένα και πιο ξεκάθαρο πως η γροθιά που δέχθηκε ο βαρυποινίτης από 30χρονο από την Πάφο μέσα στο κελί του, δεν ήταν από μόνη της ικανή για να τον σκοτώσει. Εφόσον δεν διαπιστώθηκε εσωτερική αιμορραγία ούτε άλλο παθολογικό αίτιο, αναζητούνται άλλα δεδομένα που να οδηγούν στην αιτία θανάτου. Αυτό που θα κριθεί στο τέλος, είναι κατά πόσον από τα στοιχεία και τη μαρτυρία που υπάρχει μπορεί να στοιχειοθετηθεί υπόθεση φόνου και μάλιστα εκ προμελέτης, ή αν θα γίνει αλλαγή σε ανθρωποκτονία ή ακόμη και σε πράξεις που σκοπεύουν σε βαριά σωματική βλάβη. Όλα είναι ανοιχτά για την Αστυνομία εν αναμονή των αποτελεσμάτων του Χημείου.

Ανακριτές του ΤΑΕ Λευκωσίας πήγαν και χθες στις Φυλακές για λήψη καταθέσεων, τόσο από κρατούμενους, όσο και από δεσμοφύλακες που ήταν καθήκον στην πτέρυγα 4 το απόγευμα της Κυριακής, όπου συνέβη το επεισόδιο μεταξύ των δύο κρατούμενων. Καθοριστικής σημασίας θα είναι η κατάθεση που θα δώσει ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας του επεισοδίου, ο συγκρατούμενος του θύματος, για τον οποίο, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο ανακριτής της υπόθεσης στο Δικαστήριο, ο ύποπτος πήγε στο κελί και ζήτησε την αποχώρησή του. Τότε, ο Αιγύπτιος αντέδρασε, προκλήθηκε λογομαχία μεταξύ τους και ο 30χρονος Ε/κ ήταν τότε που του έδωσε τη γροθιά κάτω από το αριστερό μάτι. Η κατάρρευση του 35χρονου λίγα λεπτά αργότερα δεν μπορεί να μη σχετίζεται με το επεισόδιο, ωστόσο, η ακριβής αιτία που οδήγησε στο να χάσει τις αισθήσεις του θα εξαρτηθεί κατά πόσον εντοπιστεί οτιδήποτε στο αίμα του ή κάποια ουσία που να παραπέμπει στον θάνατό του.

Στις Φυλακές επικρατεί ανήσυχη ηρεμία, με τη διεύθυνση να καταβάλλει προσπάθειες να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Από τη μια είναι οι κρατούμενοι και από την άλλη οι δεσμοφύλακες, δυο κόσμοι διαφορετικοί που βρίσκονται στον ίδιο χώρο.

Το επεισόδιο με τον Αιγύπτιο πυροδότησε την έντονη αντίδραση της συντεχνίας των δεσμοφυλάκων που ανήκουν στην ΠΑΣΥΔΥ. Σε επιστολή του Κλάδου Προσωπικού προς τον νέο υπουργό Δικαιοσύνης, Κωνσταντίνο Φυτιρή, αναφέρεται πως η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο, εκφράζοντας την έντονη αγανάκτηση και βαθύτατη ανησυχία του για την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στις Κεντρικές Φυλακές και γενικότερα στον σωφρονιστικό τομέα.

Όπως αναφέρουν, «τα διαχρονικά και σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το προσωπικό των Φυλακών εξακολουθούν να παραμένουν χωρίς ουσιαστική αντιμετώπιση, παρά τις συνεχείς εκκλήσεις, παρεμβάσεις και εισηγήσεις μας. Τα τελευταία γεγονότα, που για ακόμη μια φορά έφεραν στο στόχαστρο το προσωπικό των Φυλακών, ανέδειξαν με τον πιο δραματικό τρόπο ότι το κράτος αδυνατεί ή αδιαφορεί να προστατεύσει τους λειτουργούς του, οι οποίοι εργάζονται κάτω από εξαιρετικά δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες, επιδεικνύοντας καθημερινά επαγγελματισμό, αυτοθυσία και σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα των κρατουμένων». Η συντεχνία αναφέρει πως είναι απαράδεκτο να συνεχίζεται η στοχοποίηση και η απαξίωση των σωφρονιστικών λειτουργών, την ώρα που το προσωπικό σηκώνει στις πλάτες του ένα σύστημα με τεράστια προβλήματα υποστελέχωσης, έλλειψης υποδομών, ψυχολογικής και επαγγελματικής στήριξης. Η Δημοκρατία οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες της και να σταματήσει να “σφυρίζει αδιάφορα” μπροστά σε μια κατάσταση που πλέον έχει ξεπεράσει κάθε όριο».

Παράλληλα, θα αναμένεται, όπως αναφέρουν, να προσφύγουν στα αρμόδια ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ECHR), επικαλούμενοι την απόφαση της CTP και άλλες συναφείς υποθέσεις, που τεκμηριώνουν τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων, τόσο των κρατουμένων, όσο και του προσωπικού.