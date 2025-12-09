Περιπλέκονται τα πράγματα για τον φόνο αλλοδαπού στις Κεντρικές Φυλακές, αφού η νεκροτομή δεν έριξε φως στα αίτια θανάτου του, ενώ ο φερόμενος ως θύτης παραδέχεται ότι του έδωσε μια μόνο γροθιά κάτω από το μάτι.

Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση φόνου εκ προμελέτης, ωστόσο αυτό θα εξαρτηθεί από την τελική κατάληξη των ερευνών και ανακρίσεων. Θα πρέπει να απαντηθούν τα ερωτήματα κατά πόσον ο 30χρονος Ε/κ κρατούμενος που παραδέχθηκε ότι χτύπησε το θύμα, πήγε στο κελί του με σκοπό να τον σκοτώσει και παράλληλα να βρεθεί και κίνητρο. Επίσης θα πρέπει να διευκρινιστούν τα αίτια θανάτου του 35χρονου. Σίγουρα, με τα σημερινά δεδομένα δεν μιλούμε για άγριο ξυλοδαρμό, όπως παρουσιάστηκε αρχικά το περιστατικό και ούτε δείχνει περιστατικό προσχεδιασμένο για να καταλήξει σε φόνο.

Όλα βεβαίως διερευνώνται από τις Αρχές και δεν αποκλείεται ανά πάσα στιγμή να αλλάξουν τα δεδομένα. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε χθες από τον ανακριτή της υπόθεσης, στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας που παρουσιάστηκε ο 30χρονος ως ύποπτος για υπόθεση φόνου εκ προμελέτης, αυτός στις 18.52 προχθές το απόγευμα, πήγε στο κελί του θύματος, ο οποίος εκείνη την ώρα βρισκόταν με άλλον κρατούμενο. Προσπάθησε να απομακρύνει τον άλλο κρατούμενο, το θύμα αντέδρασε, λογομάχησαν και τότε του επιτέθηκε με τα χέρια και αφού πρώτα του ψέκασε το πρόσωπο με αντισηπτικό σπρέι, στη συνέχεια του έδωσε μια γροθιά κάτω από το αριστερό μάτι.

Αμέσως παρενέβησαν οι δεσμοφύλακες και απομάκρυναν τον 30χρονο Ε/κ, ενώ ο 35χρονος Αιγύπτιος στις 18.58μ.μ. ενώ βρισκόταν στο γραφείο του προσωπικού, ένιωσε αδιαθεσία και λιποθύμησε. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Απολλώνειο Νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ανακρινόμενος ο ύποπτος παραδέχθηκε ότι λογομάχησε με τον Αιγύπτιο και πως τον χτύπησε με γροθιά. Σύμφωνα με τον ανακριτή της υπόθεσης, λοχία Γεννάδιο Ιωάννου του ΤΑΕ Λευκωσίας, οι γιατροί στο Απολλώνειο διαπίστωσαν κάκωση στο αριστερό μάτι του θύματος.

Ο ανακριτής ανέφερε επίσης πως τα CCTV από την πτέρυγα παραλήφθηκαν και θα αξιολογηθούν. Όταν ο ύποπτος συνελήφθη απάντησε «τι να πω;». Για την υπόθεση έχουν ληφθεί 12 καταθέσεις, ενώ θα ληφθούν άλλες 30, τόσο από δεσμοφύλακες όσο και από κρατούμενους της πτέρυγας 4 στην οποία διαμένουν 14 άνθρωποι. Επίσης θα ανακριθεί ο ύποπτος γραπτώς. Σημειώνεται ότι θα γίνουν υποδείξεις σκηνών από τον ύποπτο και θα διενεργηθεί έρευνα στο κελί του, η οποία άρχισε αλλά δεν ολοκληρώθηκε, ενώ θα εξεταστούν και κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, από τα οποία δεν αποκλείεται να προκύψουν νέα δεδομένα. Παράλληλα, θα διερευνηθεί και το ιατρικό ιστορικό του θύματος. Το Δικαστήριο ενέκρινε την οκταήμερη κράτηση του 30χρονου, αναφέροντας ότι είναι σοβαρή υπόθεση, ενώ τόνισε ότι υπολείπεται μαρτυρικό υλικό και υπέδειξε ότι θα γίνουν και επιστημονικές εξετάσεις, αλλά και ιατροδικαστική εξέταση.

Σκότος από νεκροτομή

Στο μεταξύ, η νεκροτομή στη σορό του Αιγύπτιου βαρυποινίτη διενεργήθηκε χθες από την επικεφαλής της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, Αγγελική Παπέττα και τον ιατροδικαστή Ορθόδοξο Ορθοδόξου. Σύμφωνα με την Αστυνομία, μετά την ολοκλήρωση της νεκροτομής αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Όπως εξάγεται από την ενημέρωση της Αστυνομίας, οι ιατροδικαστές δεν βρήκαν εμφανή αιτία θανάτου του 35χρονου, ούτε εσωτερική αιμορραγία ούτε και οτιδήποτε άλλο. Αποτελεί μυστήριο τι προκάλεσε τον θάνατό του, ωστόσο το γεγονός ότι ακολούθησε λίγα λεπτά μετά το επεισόδιο και αφού δέχθηκε γροθιά, αυτό συσχετίζεται άμεσα με τον θάνατό του.

Εξάλλου, οι Φυλακές διαψεύδουν απόπειρα αυτοκτονίας κατάδικου που φέρεται να συνέβη χθες στην πτέρυγα 9. Όπως αναφέρουν συναφείς πληροφορίες του «Φ», Σύρος κρατούμενος που μετακινήθηκε σε άλλη πτέρυγα προσπάθησε να θέσει τέρμα στη ζωή του, αλλά το εγχείρημά του θεωρείται ως προσποίηση για να μη μετακινηθεί. Ο κρατούμενος είναι καλά στην υγεία του χωρίς κακώσεις και το όλο περιστατικό τυγχάνει χειρισμού από τις Φυλακές.

Για το επεισόδιο που κατέληξε στον θάνατο κρατούμενου ρωτήθηκε χθες ο νέος υπουργός Δικαιοσύνης, Κωνσταντίνος Φυτιρής, ο οποίος ανέφερε ότι όπως ενημερώθηκε από τον προκάτοχό του, οι έρευνες στις Κεντρικές Φυλακές αναμένεται να καταδείξουν τα ακριβή αίτια του στυγερού εγκλήματος. Την ίδια ώρα, δήλωσε αποφασισμένος να εγκύψει στα ζητήματα του σωφρονιστικού ιδρύματος ώστε «όσοι είναι στη φυλακή να έχουν ανθρώπινη αντιμετώπιση, αλλά να τηρούνται οι Νόμοι και οι αποφάσεις των δικαστηρίων.»