Υπό κράτηση για οκτώ ημέρες τέθηκε σήμερα από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας ο 30χρονος Ελληνοκύπριος κατάδικος για τον φόνο του 35χρονου Αυγύπτιου επίσης κατάδικου.

Η δολοφονία διαπράχθηκε χθες το απόγευμα σε κελί της πτέρυγας 4 μετά από λογομαχία του θύματος με τον φερόμενο θύτη. Όπως αναφέρθηκε στο Δικαστήριο από τον ανακριτή του ΤΑΕ Λευκωσίας.

Όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο, ο ύποπτος χθες το απόγευμα εισήλθε στο κελί του θύματος. Όταν επιχείρησε να βγάλει εκτός κελιού τον συγκρατούμενο του θύματος, αυτός αντέδρασε.

Ακολούθησε έντονη λογομαχία και ο ύποπτος πρώτα ψέκασε με αντισηπτικό στο πρόσωπο το θύμα και μετά τον κτύπησε με γροθιά κάτω από το μάτι. Μετά από παρέμβαση των δεσμοφυλάκων ηρέμησαν τα πνεύματα. Λίγα λεπτά αργότερα το θύμα ένοιωσε αδιαθεσία και λιποθύμησε. Μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο όπου οι επί καθήκοντι γιατροί διαπίστωσαν ότι ήταν νεκρός.