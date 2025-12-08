Στη σύλληψη ενός προσώπου αναφορικά με το φόνο εκ προμελέτης στις κεντρικές φυλακές, προχώρησε σήμερα τα ξημερώματα βάσει δικαστικού εντάλματος, η Αστυνομία.

Πρόκειται για 30χρονο Ελληνοκύπριο κατάδικο.

Σήμερα αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για έκδοση διατάγματος κράτησής του.

Υπενθυμίζεται πως θύμα ήταν 35χρονος βαρυποινίτης αλλοδαπός και ο φόνος συνέβη εντός της πτέρυγας αρ. 4 των Κεντρικών Φυλακών, μετά από επεισόδιο που είχε με Κύπριο ελαφροποινίτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, το επεισόδιο συνέβη αργά το απόγευμα όταν ένας κρατούμενος μπήκε στο κελί του 35χρονου Αιγύπτιου και σε 10 δευτερόλεπτα εξήλθε από αυτό. Φαίνεται να υπήρξε ένα επεισόδιο μεταξύ τους και αμέσως παρενέβησαν οι δεσμοφύλακες και τους χώρισαν. Μάλιστα ο Αιγύπτιος μετά το επεισόδιο, είχε εξέλθει του κελιού του και επέμενε να πάει να βρει τον άλλο κρατούμενο για να τον χτυπήσει.

Λόγω της αναστάτωσης που προκλήθηκε μπήκε στην πτέρυγα το προσωπικό ασφαλείας των Φυλακών και κλείδωσαν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες μας, όλους τους κρατούμενους στα κελιά τους. Ο 35χρονος παρέμεινε στο γραφείο των δεσμοφυλάκων και σε κάποια στιγμή και αφού είχαν παρέλθει 8-10 λεπτά, ένοιωσε αδιαθεσία και κατέρρευσε. Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο στις φυλακές όπου τον παρέλαβε, ενώ παράλληλα ενημερώθηκε το ΤΑΕ Λευκωσίας.

Από τις πρώτες εξετάσεις των δεσμοφυλάκων, ο Αιγύπτιος δεν φαινόταν να είχε μώλωπες στο σώμα του και σήμερα με τη διενέργεια της νενομισμένης νεκροτομής θα διαφανούν τα αίτια θανάτου του. Σημειώνεται ότι όλα όσα διαδραματίστηκαν στην πτέρυγα, τις προσπάθειες του προσωπικού, την άμεση αντίδρασή του μέχρι και την παραλαβή του, είναι καταγεγραμμένα σε βίντεο από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης των φυλακών, το οποίο έχει ήδη παραδοθεί στην Αστυνομία.

Ο θανών εξέτιε ποινή φυλάκισης 17 ετών για ανθρωποκτονία νεαρής σε χωριό της Επαρχίας Λάρνακας.