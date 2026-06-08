Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε τη Δευτέρα κανονισμό για την αναθεώρηση του πλαισίου ελέγχου των άμεσων ξένων επενδύσεων, με στόχο την καλύτερη προστασία της ασφάλειας και της δημόσιας τάξης στην ΕΕ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συμβουλίου, η νέα ρύθμιση ενισχύει την ικανότητα της Ένωσης να εντοπίζει, να αξιολογεί και να αντιμετωπίζει κινδύνους που συνδέονται με συγκεκριμένες ξένες επενδύσεις.

Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλης Δαμιανός ανέφερε ότι με τη σημερινή έγκριση η ΕΕ ενισχύει την ικανότητά της να προστατεύει την ασφάλεια και τη δημόσια τάξη, παραμένοντας παράλληλα ανοιχτή στις ξένες επενδύσεις.

Όπως σημείωσε, το επικαιροποιημένο πλαίσιο προσφέρει μεγαλύτερη συνοχή σε ολόκληρη την Ένωση, καθώς θα εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη, καλύπτοντας κοινό ελάχιστο πεδίο για τις εθνικές αρχές ελέγχου και εστιάζοντας στις πιο ευαίσθητες τεχνολογίες και υποδομές.

Ο κ. Δαμιανός πρόσθεσε ότι, σε συνθήκες αυξανόμενου γεωπολιτικού ανταγωνισμού, η προστασία των στρατηγικών περιουσιακών στοιχείων και των οικονομικών συμφερόντων ασφάλειας της ΕΕ καθίσταται πιο σημαντική από ποτέ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι νέοι κανόνες αντικαθιστούν το υφιστάμενο πλαίσιο που εφαρμόζεται από το 2020 και αποσκοπούν σε πιο συντονισμένη και αποτελεσματική προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ για την προστασία της ασφάλειας και της δημόσιας τάξης.

Το αναθεωρημένο πλαίσιο προβλέπει την υποχρέωση όλων των κρατών μελών να θεσπίσουν μηχανισμούς ελέγχου που θα καλύπτουν κοινό ελάχιστο πεδίο ευαίσθητων τομέων και τεχνολογιών.

Στους τομείς αυτούς περιλαμβάνονται οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνητή νοημοσύνη, η ενέργεια, οι μεταφορές και οι ψηφιακές υποδομές, καθώς και επενδύσεις που πραγματοποιούνται μέσω θυγατρικών εντός της ΕΕ.

Παράλληλα, ενισχύεται η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Κομισιόν, αυξάνεται η διαφάνεια και η συνοχή μεταξύ των εθνικών συστημάτων ελέγχου και απλοποιούνται οι διαδικασίες για επενδυτές και δημόσιες αρχές.

Το νέο πλαίσιο εισάγει επίσης εργαλεία για τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών και την αποτροπή καταστρατήγησης των κανόνων.

Ο κανονισμός θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του. Οι νέοι κανόνες θα αρχίσουν να εφαρμόζονται 18 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του.