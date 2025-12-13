«Η ύπαρξη και διατήρηση αυτής της κατάστασης από μόνη της αποτελεί έγκλημα», επισημαίνει για τις Κεντρικές Φυλακές σε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο Αλέξανδρος Κληρίδης, πρόεδρος των Συνδέσμων Προστασίας Δικαιωμάτων των Κρατουμένων.

Αναλυτικά αναφέρει:

Με παραδοχές και το πόρισμα της CPT οι Κεντρικές Φυλακές λειτουργούν υποστελεχομένες και στα κόκκινα με υπερπληθυσμό. Παράλληλα η κυβέρνηση αρνείται και αγνοεί απλά αιτήματα του κόσμου, αλλά και τις εισηγήσεις της CPT από την επίσκεψη 2023 και επίσκεψη 2025. Συνεπώς η ύπαρξη και διατήρηση αυτής της κατάστασης από μόνη της αποτελεί έγκλημα αφού αποδεδειγμένα θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, με τα αρμόδια άτομα να μην μπορούν να παρέχουν βασική ασφάλεια. Κανένας κρατούμενος δεν μπορεί να νιώθει ασφάλεια υπό αυτό το καθεστώς και οι οικογένειες αυτών δεν μπορούν να είναι ήσυχες για το τι θα ξημερώσει.

Η κυβέρνηση δεν μπορεί να δέχεται να ακούσει εισηγήσεις από τα ίδια τα άτομα που έχουν δημιουργήσει τα προβλήματα και αποτελούν τα ίδια το πρόβλημα, αφού φαίνεται ότι αυτά τα άτομα δεν κατέχουν βασική αντίληψη των προβλημάτων. Είτε προσπαθούν και δεν τα καταφέρνουν, είτε απλά κανένας δεν προσπαθεί. Αυτά τα ίδια τα άτομα έχουν επανειλημμένα καταγγελθεί για πειθαρχικά και ποινικά αδικήματα, και αντί να διερευνηθούν οι καταγγελίες εναντίων τους, σήμερα αποτελούν και διοίκηση των Κεντρικών Φυλακών με άποψη.

Συνεπώς, είναι άμεση ανάγκη να παρευρεθούμε και εμείς σε οποιαδήποτε συνάντηση στο Προεδρικό μαζί με Υπουργό Δικαιοσύνης, ως τα μοναδικά άτομα που δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε από την ίδια την CPT απόλυτα σε όλα τα σημεία που φωνάζαμε τόσο καιρό ενώ όλοι οι υπόλοιποι μας μείωναν ως υπερβολικούς.