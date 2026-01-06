Σε ενέργειες ώστε το σύστημα απενεργοποίησης κινητών τηλεφώνων στις Κεντρικές Φυλακές να προχωρήσει στη β’ φάση, παρά τις εκ του αντιθέτου πληροφορίες, προβαίνει το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών που είναι και ο ανάδοχος του έργου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», η πρώτη φάση εγκατάστασης του συστήματος έχει ολοκληρωθεί στο 90% και απομένουν ορισμένα ζητήματα να διευθετηθούν ώστε να συμπληρωθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες. Κατά τις ίδιες πληροφορίες μας, το σύστημα λειτουργεί με επιτυχία, δεν παρουσίασε κανένα πρόβλημα, πλην της μικρής φθοράς που είχε σημειωθεί από κρατούμενο σε ένα από τους αισθητήρες σε μια πτέρυγα, ζημιά που έχει ήδη αποκατασταθεί.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες μας, οι φυλακές είναι απόλυτα ικανοποιημένες από τη μέχρι τώρα λειτουργία του συστήματος, η οποία αφορά στο παρόν στάδιο μόνο στον εντοπισμό κινητών τηλεφώνων και άλλων συσκευών μέσω της χρήσης διαδικτύου. Όπως μας εξηγήθηκε αρμοδίως, η πρώτη φάση αφορά στην ανίχνευση των κινητών, ώστε να αποστέλλεται σήμα και ακολούθως να εντοπίζονται και να κατάσχονται. Τα αποτελέσματα είναι αρκούντως ικανοποιητικά και γι’ αυτό έχει ενημερωθεί και ο αρμόδιος υπουργός Αλέξης Βαφεάδης.

Μάλιστα πρόσφατα, εντοπίστηκε κινητό από το οποίο τραβήχτηκε βίντεο όπου έδειχνε κρατούμενους να κοιμούνται στο πάτωμα. Παρόλο που το βίντεο καταστράφηκε, εντούτοις το κινητό εντοπίστηκε και διαπιστώθηκε ότι το βίντεο δεν ήταν γνήσιο. Οι φυλακές έχουν αποφασίσει να μην δημοσιοποιούν το πότε εντοπίζονται κινητά ώστε να μπορούν να ενεργούν άμεσα και αποτελεσματικά.

Στο μεταξύ, αυτή τη στιγμή το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών μελετά και αξιολογεί τους οικονομικούς όρους της προσφοράς για τη δεύτερη φάση του συστήματος που είναι και η πλέον κρίσιμη, με την οποία θα επιτυγχάνεται η απενεργοποίηση των κινητών. Σήμερα το σύστημα εντοπίζει ένα κινητό στη βάση αισθητήρων που έχουν τοποθετηθεί σε πτέρυγες και ανοικτούς χώρους. Δεν εκπέμπει ακτινοβολία και άρα, σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν επηρεάζονται οι γειτνιάζουσες περιοχές, όπως έχει γραφτεί.

Η νέα φάση θ’ αφορά το μπλοκάρισμα του σήματος, ώστε αν επιχειρηθεί να χρησιμοποιηθεί ένα κινητό να μην του το επιτρέπει το σύστημα. Όπως μας εξηγήθηκε, τα συστήματα έχουν προεπιλογεί και τώρα γίνεται η αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς για να φανεί αν βρίσκεται στα πλαίσια που έθεσε ο ανάδοχος. Και για τη β’ φάση – αν προχωρήσει – θα γίνει πιλοτική εφαρμογή της όπως έγινε και με την α’ φάση για τον εντοπισμό των κινητών.

Ο ανάδοχος δεν επιθυμεί να έχει την ίδια κατάληξη με το προηγούμενο σύστημα, το οποίο δεν λειτούργησε ποτέ, έγινε καταγγελία του συμβολαίου και το θέμα παραμένει ανοικτό με εκατέρωθεν διεκδικήσεις. Για το σύστημα που εγκαταλήφθηκε, είχε ετοιμάσει έκθεση η Ελεγκτική Υπηρεσία όπου κατακεραύνωνε τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες οι οποίες έδωσαν πολλές παρατάσεις στην αποπεράτωση του έργου, το οποίο τελικά κρίθηκε ως εκτός όρων της προσφοράς, αφού επηρέαζε τα τηλέφωνα της περιοχής.