Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή στο Dubai Air Show, όταν ένα ινδικό μαχητικό αεροσκάφος HAL Tejas συνετρίβη κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης επίδειξης. Νεότερη ενημέρωση αναφέρει ότι ο πιλότος είναι νεκρός.

Το αεροσκάφος εκτελούσε ελιγμούς μπροστά στο κοινό, όταν κατέπεσε – λίγο μετά τις 14:10 τοπική ώρα – με αποτέλεσμα να υψωθεί πυκνός μαύρος καπνός πάνω από τον χώρο του αεροδρομίου.

BREAKING: An Indian Tejas fighter jet crashed during an aerial display at the Dubai Air Show. pic.twitter.com/TvwUoe3juh November 21, 2025

Δεν έχει γίνει άμεσα γνωστό αν ο πιλότος πρόλαβε να ενεργοποιήσει το σύστημα εκτίναξης. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά σε πλήθος θεατών, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονταν γυναίκες και παιδιά, που παρακολουθούσαν την επίδειξη από τις ειδικά διαμορφωμένες θέσεις.

Οι διοργανωτές δεν έχουν δημοσιοποιήσει περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια της πτώσης ή για το τι συνέβη στον χειριστή, ενώ οι τοπικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για το συμβάν.

protothema.gr