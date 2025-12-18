Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών ο βραβευμένος με Πούλιτζερ δημοσιογράφος και πολεμικός ανταποκριτής, Πίτερ Αρνέτ, ο οποίος έδινε μάχη με τον καρκίνο του προστάτη.

Ο Άρνετ, ο οποίος κέρδισε το βραβείο Πούλιτζερ το 1966 για την κάλυψη του πολέμου του Βιετνάμ για το Associated Press, πέθανε την Τετάρτη στο Νιούπορτ Μπιτς, περιτριγυρισμένος από φίλους και συγγενείς, σύμφωνα με τον γιο του, Άντριου Άρνετ.

«Ο Πίτερ Άρνετ ήταν ένας από τους μεγαλύτερους πολεμικούς ανταποκριτές της γενιάς του — ατρόμητος, θαρραλέος και εξαιρετικός συγγραφέας και αφηγητής. Η δημοσιογραφική του κάλυψη στον τύπο και στην τηλεόραση θα παραμείνει κληρονομιά για τους επίδοξους δημοσιογράφους και ιστορικούς των επόμενων γενεών», δήλωσε η επικεφαλής ανταποκρίτρια του AP στα Ηνωμένα Έθνη, Έντιθ Λέντερερ

Ως ανταποκριτής του αμερικανικού πρακτορείου ειδήσεων, ο Αρνέτ έγινε γνωστός στον δημοσιογραφικό κόσμο όταν κάλυπτε το Βιετνάμ από το 1962 μέχρι το τέλος του, το 1975.

Ωστόσο γνωστός στο ευρύ κοινό έγινε το 1991, μετά τη ζωντανή μετάδοση των τελευταίων ειδήσεων για το CNN από το Ιράκ κατά τη διάρκεια του πρώτου Πολέμου του Κόλπου.

Τότε ήταν που ενώ σχεδόν όλοι οι δυτικοί δημοσιογράφοι είχαν εγκαταλείψει τη Βαγδάτη τις ημέρες πριν από την επίθεση υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, ο Αρνέτ παρέμεινε και καθώς οι πύραυλοι άρχισαν να πέφτουν πάνω στην πόλη, μετέδωσε ζωντανά την είδηση μέσω κινητού τηλεφώνου από το δωμάτιο του ξενοδοχείου του.

«Υπήρξε μια έκρηξη ακριβώς δίπλα μου, ίσως την ακούσατε», ήταν η φράση που είπε λίγα δευτερόλεπτα μετά τον δυνατό κρότο ενός πυραύλου ενώ όσο μιλούσε οι σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ηχούσαν στο παρασκήνιο.

Η επαγγελματική του πορεία

Ο Αρνέτ παρέμεινε στο AP μέχρι το 1981, οπότε και προσχώρησε στο νεοσύστατο CNN.

Στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο εξασφάλισε αποκλειστικές, και αμφιλεγόμενες, συνεντεύξεις με τον Σαντάμ Χουσεΐν και τον μελλοντικό εγκέφαλο της τρομοκρατικής επίθεσης την 11η Σεπτεμβρίου Οσάμα Μπιν Λάντεν.

Ωστόσο παραιτήθηκε το 1999 λίγους μήνες μετά την απόσυρση από το δίκτυο μιας ερευνητικής έκθεσης που δεν είχε ετοιμάσει ο ίδιος, αλλά είχε παρουσιάσει, στην οποία ισχυριζόταν ότι το θανατηφόρο αέριο σαρίν είχε χρησιμοποιηθεί εναντίον αμερικανών στρατιωτών που είχαν λιποτακτήσει στο Λάος το 1970.

Το 2003 κάλυπτε τον δεύτερο πόλεμο του Κόλπου για το NBC και το National Geographic, όταν απολύθηκε επειδή παραχώρησε συνέντευξη στην ιρακινή κρατική τηλεόραση, κατά τη διάρκεια της οποίας επέκρινε τη στρατηγική του αμερικανικού στρατού. Οι δηλώσεις του καταγγέλθηκαν στην πατρίδα του ως αντιαμερικανικές.

Το 2007, δέχτηκε μια θέση ως καθηγητής δημοσιογραφίας στο Πανεπιστήμιο Shantou της Κίνας ενώ μετά τη συνταξιοδότησή του το 2014, μετακόμισε με τη σύζυγό του στο προάστιο Fountain Valley της Νότιας Καλιφόρνιας.

