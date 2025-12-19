Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο στρατιωτικής σύγκρουσης με τη Βενεζουέλα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που η Ουάσινγκτον κλιμακώνει τις πιέσεις προς το Καράκας, προχωρώντας στην επιβολή ναυτικού αποκλεισμού.

«Όχι, δεν το αποκλείω», δήλωσε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC News. Η συνέντευξη ηχογραφήθηκε την Πέμπτη και μεταδόθηκε σήμερα.

Ο Τραμπ κατηγορεί τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ένα από τα «μαύρα πρόβατα» των ΗΠΑ, ότι είναι επικεφαλής ενός δικτύου διακινητών ναρκωτικών, κάτι που εκείνος διαψεύδει κατηγορηματικά.

Ο Νικολάς Μαδούρο «ξέρει ακριβώς τι θέλω, το ξέρει καλύτερα από τον καθένα» είπε ο Τραμπ, αρνούμενος ωστόσο να διευκρινίσει εάν ο στόχος του είναι η ανατροπή του Βενεζουελάνου προέδρου.

Στις αρχές της εβδομάδας ο Τραμπ ανακοίνωσε τον «πλήρη αποκλεισμό» των δεξαμενόπλοιων στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις και πλησιάζουν ή αποπλέουν από τη Βενεζουέλα. Στη συνέντευξη είπε ότι θα ακολουθήσουν και άλλες κατασχέσεις δεξαμενόπλοιων, έπειτα από εκείνη της περασμένης εβδομάδας, ενός πλοίου που μετέφερε βαρέλια βενεζουελάνικου πετρελαίου.

protothema.gr