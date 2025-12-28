Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η οποία πραγματοποιείται στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα. Το τετ-α-τετ των δύο ηγετών πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη συγκυρία για το Ουκρανικό, με στόχο την αναζήτηση προοπτικών ειρηνευτικής συμφωνίας, την ώρα που η Μόσχα εντείνει τις επιθέσεις στο Κίεβο και αυξάνει την πίεση πριν από ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι στην ατζέντα περιλαμβάνονται εγγυήσεις ασφάλειας και οικονομικής στήριξης, ενώ σκοπεύει να θέσει και «εδαφικά ζητήματα», καθώς Μόσχα και Κίεβο παραμένουν σε ανοιχτή σύγκρουση για το μέλλον της περιοχής του Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία.

Δείτε live εικόνα από το Μαρ-α-Λάγκο

22:10: Η εικόνα του μετώπου

Ενώ ο Ζελένσκι συναντάται με τον Ντόναλντ Τραμπ για να συζητήσουν μια ειρηνευτική συμφωνία, η κατάσταση στο μέτωπο παραμένει δύσκολη.

Η Ρωσία αναφέρει ότι κατέλαβε τη Μιρνόγκραντ, η οποία μαζί με τη γειτονική Πόκροφσκ αποτελεί σημαντικό στρατηγικό κόμβο στην ανατολική Ουκρανία.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Ρωσίας, Βαλέρυ Γκερασίμοφ, δήλωσε ότι οι δυνάμεις τους έχουν επίσης καταλάβει την πόλη Χουλάιπολε στην νότια περιοχή Ζαπορίζια.

Ο ουκρανικός στρατός διαψεύδει αυτές τις αναφορές, τονίζοντας ότι παρά τις σφοδρές μάχες και στις δύο πόλεις, οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν τον έλεγχο.

Οι συγκρούσεις έχουν ενταθεί πρόσφατα σε διάφορα τμήματα του μετώπου τόσο στην ανατολή όσο και στον νότο.

Η χρονική στιγμή, που συμπίπτει με κρίσιμες διπλωματικές συναντήσεις, πιθανώς δεν είναι τυχαία.

Όπως αναφέρει το BBC, αν οι ουκρανικές δυνάμεις δυσκολεύονται να σταματήσουν τις ρωσικές επιθέσεις, θα είναι πολύ πιο δύσκολο για τον Ζελένσκι και την ομάδα του να πείσουν τον Τραμπ να συμπεριλάβει τα βασικά αιτήματα της Ουκρανίας στην ειρηνευτική συμφωνία.

Η Ρωσία το γνωρίζει αυτό – και με την κλιμάκωση των επιθέσεων στο μέτωπο, η Μόσχα επιδιώκει να αποδυναμώσει τη διαπραγματευτική θέση της Ουκρανίας.

21:59: Πάνω από μία ώρα η συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι

Ξεπέρασε τη μία ώρα η συνάντηση των δύο προέδρων και των αντιπροσωπειών, χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόγραμμα που πρέπει να τηρηθεί. Δεν είναι σαφές σε ποιο πλαίσιο θα γίνει και η επικοινωνία με τους Ευρωπαίους ηγέτες.

21:18: Η αμερικανική αντιπροσωπεία

Διάφοροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης και σύμμαχοι συνόδευσαν τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, καθώς οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και της Ουκρανίας καθίσαν για τις συνομιλίες στο Mar-a-Lago.

Στη συνάντηση παρέστησαν ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Στιβ Γουίτκοφ, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο πρόεδρος των Επιτελείων Στρατού Νταν Κέιν, ο αναπληρωτής επικεφαλής προσωπικού του Λευκού Οίκου για την πολιτική Στίβεν Μίλερ, η επικεφαλής προσωπικού του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς, ο γαμπρός του Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ και ο Τζος Γκρούνμπαουμ, επίτροπος της Υπηρεσίας Ομοσπονδιακών Προμηθειών (GSA), ο οποίος είχε συμμετάσχει στις συνομιλίες με τη Ρωσία την προηγούμενη εβδομάδα.

Δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο ότι από τη συνάντηση απουσιάζει από την πλευρά των ΗΠΑ ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

21:05: Τραμπ σε ρόλο…οικοδεσπότη

Καθώς ο Τραμπ καθόταν για γεύμα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ήταν εμφανές ότι βρισκόταν σε ρόλο οικοδεσπότη, ρωτώντας τους δημοσιογράφους που είχαν συγκεντρωθεί αν ήθελαν να γευματίσουν και λέγοντάς τους ότι θα κλείσει το κύριο κτίριο του Mar-a-Lago για τη διάρκεια της συνάντησης.

Αυτό θα μπορούσε να σηματοδοτεί μια πιο χαλαρή ατμόσφαιρα για τις σημερινές συνομιλίες, όπως αναφέρει το CNN.

Ο Τραμπ είχε φιλοξενήσει πολλούς παγκόσμιους ηγέτες στο Mar-a-Lago κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, μεταξύ άλλων τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον Ιάπωνα πρωθυπουργό Σίνζο Άμπε.

Αυτές οι συναντήσεις είχαν πιο προσωπικό χαρακτήρα, περιλαμβάνοντας δείπνα και γκολφ. Ωστόσο, η σχέση του Τραμπ με τον Ζελένσκι είναι πιο τεταμένη, αν και ο Αμερικανός πρόεδρος επαίνεσε τον Ουκρανό ηγέτη κατά την άφιξή του.

«Αυτός ο κύριος έχει εργαστεί πολύ σκληρά, είναι πολύ θαρραλέος, και ο λαός του είναι επίσης πολύ θαρραλέος. Αυτό που έχουν περάσει, καμία άλλη χώρα, πολύ σπάνια μια χώρα έχει βιώσει κάτι τέτοιο», δήλωσε

Members of the press, cameras removed from U.S.-Ukraine talks after a minute of coverage. pic.twitter.com/4m0Mv34Fla — OSINTtechnical (@Osinttechnical) December 28, 2025

20:54: Ζελένσκι: Ελπίζω οι συνομιλίες να φέρουν ειρήνη «το συντομότερο δυνατό»

Ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ για τη φιλοξενία στη Φλόριντα, δηλώνοντας ότι ελπίζει οι συνομιλίες τους να «φέρουν την ειρήνη όσο το δυνατόν πιο γρήγορα».

Ερωτηθείς γιατί επέλεξε να ταξιδέψει στη Φλόριντα για να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Ζελένσκι απάντησε ότι οι ομάδες των δύο χωρών έχουν εργαστεί πάνω σε ένα σχέδιο ειρήνης 20 σημείων και ότι η σημερινή συνάντηση επικεντρώνεται στις συζητήσεις για τις στρατηγικές που θα επιτρέψουν την προώθησή του.

Όταν ρωτήθηκε αν θεωρεί πιθανές εδαφικές παραχωρήσεις στο πλαίσιο μιας συμφωνίας, ο Ουκρανός πρόεδρος απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση, περιοριζόμενος να πει ότι το ζήτημα θα τεθεί και θα συζητηθεί κατά τη διάρκεια των συνομιλιών σήμερα.

20:32: Τραμπ: Είμαι αισιόδοξος πως σήμερα θα υπάρξουν εξελίξεις

Πρέπει να γίνει σήμερα η συμφωνία και οι δύο πρόεδροι πρέπει να συμφωνήσουν και είμαι αισιόδοξος πως σήμερα θα υπάρξουν εξελίξεις. Έχω τελειώσει οκτώ πολέμους αλλά αυτός είναι ο δυσκολότερος από όλους. Νομίζω πως η σημερινή θα είναι μία περίπλοκη διαπραγμάτευση αλλά όχι τόσο περίπλοκη όσο λένε. Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα τέλους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας μπροστά στους δημοσιογράφους κατά τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι θεωρεί πως τόσο ο πρόεδρος της Ουκρανίας όσο και ο πρόεδρος της Ρωσίας επιθυμούν να καταλήξουν σε μια συμφωνία.

Ερωτηθείς για το αν σκοπεύει να συναντηθεί ξανά σύντομα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, απάντησε πως «εξαρτάται».

Παράλληλα, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι «σήμερα θα έχουμε μια εξαιρετική συνάντηση», ενώ προανήγγειλε την επίτευξη συμφωνίας για την ασφάλεια, τονίζοντας ότι «θα υπάρξει συμφωνία ασφάλειας» και ότι αυτή «θα είναι ισχυρή».

20:03: Μόσχα: Η τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ Τραμπ – Πούτιν διήρκεσε πάνω από μία ώρα

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν μίλησαν στο τηλέφωνο για μία ώρα και 15 λεπτά, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφου<ς ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ.



Ανέφερε ότι η τηλεφωνική συνομιλία, η οποία είχε «φιλικό τόνο» και περιελάμβανε ανταλλαγή «χριστουγεννιάτικων ευχών», ξεκίνησε από την πλευρά των ΗΠΑ, καθώς ο Τραμπ ήθελε να συζητήσει το ζήτημα της σύγκρουσης στην Ουκρανία πριν από τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι.



Ο Ουσάκοφ είπε ότι ο Τραμπ «άκουσε προσεκτικά» την εκτίμηση της Ρωσίας για τις προοπτικές μιας ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία, προσθέτοντας ότι τόσο ο Πούτιν όσο και ο Τραμπ πιστεύουν ότι το Κίεβο πρέπει να λάβει «χωρίς καθυστέρηση» απόφαση για το μέλλον της περιοχής του Ντονμπάς.

19.56: Τι έγινε στις προηγούμενες τρεις συναντήσεις Τραμπ – Ζελένσκι

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχαν αρκετές συναντήσεις μέσα στη χρονιά, με πιο χαρακτηριστική όσο και άβολη εκείνη του περασμένου Φεβρουαρίου, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε δημόσια στον Ουκρανό ομόλογό του, κατηγορώντας τον ότι δεν έδειξε την απαιτούμενη ευγνωμοσύνη για την αμερικανική στήριξη στον πόλεμο με τη Ρωσία.



Ήταν μία από τις τρεις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στον Λευκό Οίκο το 2025.