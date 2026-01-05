Το ρεσάλτο των φινλανδικών ειδικών δυνάμεων σε πλοίο με την ονομασία Fitburg, το οποίο φαίνεται να εμπλέκεται σε δολιοφθορά υποθαλάσσιου καλωδίου τηλεπικοινωνιών που συνδέει το Ελσίνκι με το Ταλίν της Εσθονίας μέσω του Κόλπου της Φινλανδίας, κυκλοφόρησε σε βίντεο στο διαδίκτυο.

Στις εικόνες φαίνεται ένα ελικόπτερο να πλησιάζει το πλοίο και ένοπλοι άνδρες να κατεβαίνουν στο κατάστρωμα με σκοινί.

Το πλοίο, κατευθυνόταν από το ρωσικό λιμάνι της Αγίας Πετρούπολης προς το Ισραήλ τη στιγμή του περιστατικού, σύμφωνα με τη φινλανδική Ακτοφυλακή, η οποία ενημέρωσε σχετικά σε συνέντευξη Τύπου στο Ελσίνκι.

Δείτε το βίντεο:

«Αυτή τη στιγμή διερευνούμε υπόθεση βαριάς διατάραξης τηλεπικοινωνιών, καθώς και βαριάς δολιοφθοράς και απόπειρας βαριάς δολιοφθοράς» δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αρχηγός της αστυνομίας του Ελσίνκι, Γιάρι Λιούκκου.

Το περιστατικό εντάσσεται, όπως εκτιμούν αξιωματούχοι, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αυξημένης ανησυχίας στην Ευρώπη για την ενίσχυση υβριδικών απειλών από τη Ρωσία μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, κατηγορία την οποία η Μόσχα απορρίπτει. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής του ΝΑΤΟ είχε τονίσει ότι η Συμμαχία πρέπει να είναι έτοιμη να απαντήσει σε τέτοιου είδους απειλές για την προστασία του εδάφους της. Οι λεγόμενες υβριδικές απειλές περιλαμβάνουν τόσο στρατιωτικά όσο και μη στρατιωτικά μέσα, όπως κυβερνοεπιθέσεις, εκστρατείες παραπληροφόρησης, δολιοφθορές κρίσιμων υποδομών και τη χρήση drones ή άτυπων ένοπλων ομάδων.

