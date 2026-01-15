Η NASA πραγματοποίησε για πρώτη φορά στην ιστορία ιατρική εκκένωση από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, επαναφέροντας στη Γη τέσσερις αστροναύτες με κάψουλα Crew Dragon της SpaceX.

Η κάψουλα προσθαλασσώθηκε με ασφάλεια στον Ειρηνικό Ωκεανό, ανοικτά του Σαν Ντιέγκο, στις 10:41 ώρα Κύπρου. Στο πλήρωμα επέβαιναν οι αστροναύτες της NASA Μάικ Φίνκε και Ζένα Κάρντμαν, ο Ιάπωνας αστροναύτης Κίμιγια Γιούι και ο Ρώσος κοσμοναύτης Όλεγκ Πλατόνοφ.

Η επιστροφή στη Γη ολοκληρώθηκε περίπου 10,5 ώρες μετά την αποσύνδεση της κάψουλας από τον ISS, στο πλαίσιο διαδικασίας που ενεργοποιήθηκε για ιατρικούς λόγους.

Η αποστολή Crew-11 επρόκειτο να παραμείνει σε τροχιά για περίπου έναν ακόμη μήνα, ωστόσο αποφασίστηκε η πρόωρη επιστροφή της, όταν ένα μέλος του πληρώματος παρουσίασε ιατρικό πρόβλημα.

Πρόκειται για την πρώτη φορά, από την έναρξη λειτουργίας του ISS, που αποστολή συντομεύεται λόγω ζητήματος υγείας αστροναύτη.

«Δεν πρόκειται για κατάσταση έκτακτης ανάγκης»

Στις 7 Ιανουαρίου, η NASA ανακοίνωσε την ακύρωση διαστημικού περιπάτου, επικαλούμενη «ιατρική ανησυχία», ενώ μία ημέρα αργότερα επιβεβαίωσε την απόφαση για πρόωρη ολοκλήρωση της αποστολής. Η ταυτότητα του αστροναύτη και η φύση του προβλήματος δεν αποκαλύφθηκαν, για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ο διοικητής της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν, τόνισε ότι «δεν πρόκειται για επείγουσα επιστροφή, παρότι διατηρούμε πάντα αυτή τη δυνατότητα», εξηγώντας ότι ο ISS δεν διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για πλήρη διάγνωση και θεραπεία.

LIVE: After undocking from the @Space_Station, Crew-11 is on their way back to Earth. Tune in to watch them splash down off the coast of California, scheduled for 3:41am ET (0841 UTC). https://t.co/mIUojli3XW January 15, 2026

Στατιστικά και ιστορική διάσταση

Η αποστολή Crew-11 διήρκεσε συνολικά 167 ημέρες, εκ των οποίων οι 165 στον ISS. Ήταν η πρώτη διαστημική πτήση για την Κάρντμαν και τον Πλατόνοφ, η δεύτερη για τον Γιούι και η τέταρτη για τον Φίνκε. Ο τελευταίος έχει πλέον συμπληρώσει 549 ημέρες στο Διάστημα.

Μετά την αποχώρηση του Crew-11, στον σταθμό παραμένουν τρία άτομα, μέχρι την εκτόξευση της αποστολής Crew-12 στα μέσα Φεβρουαρίου. Η NASA διαβεβαιώνει ότι η υποστελέχωση δεν δημιουργεί επιχειρησιακό κίνδυνο.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, σύμφωνα με τον επικεφαλής ιατρικών υπηρεσιών της NASA, Τζέιμς Πολκ, στατιστικά αναμενόταν μια τέτοια ιατρική εκκένωση περίπου μία φορά κάθε τρία χρόνια — γεγονός που καθιστά την καθυστέρησή της ιστορικά εντυπωσιακή.

