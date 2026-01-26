Στη Μινεάπολη των ΗΠΑ, ο 37χρονος νοσοκόμος σε ΜΕΘ, Άλεξ Πρέτι, σκοτώθηκε από πυροβολισμούς ομοσπονδιακού αστυνομικού κατά τη διάρκεια επιχείρησης των συνοριακών αρχών, προκαλώντας κύμα αντιδράσεων και διαδηλώσεων στην πόλη.

Το περιστατικό συνέβη μόλις δύο εβδομάδες μετά το θάνατο γυναίκας από πράκτορα συνοριοφυλακής και εντάσσεται σε ένα πλαίσιο έντασης γύρω από τις πολιτικές της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Πρέτι, ο οποίος εργαζόταν στη ΜΕΘ του συστήματος Υγείας Βετεράνων της Μινεάπολη, κρατούσε νόμιμα όπλο, ενώ μαρτυρίες και βίντεο που κυκλοφορούν δείχνουν ότι πιθανόν να μην το είχε σηκώσει εναντίον των πρακτόρων πριν δεχθεί τους πυροβολισμούς.

Τραμπ: «Κάποια στιγμή οι πράκτορες του ICE θα φύγουν από τη Μινεάπολη»

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι είναι πιθανό να αποσυρθούν στο μέλλον οι ομοσπονδιακοί πράκτορες μετανάστευσης από την περιοχή της Μινεάπολης. Σε συνέντευξή του στην Wall Street Journal που δημοσιεύθηκε την Κυριακή, ανέφερε: «Κάποια στιγμή θα φύγουμε. Έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά». Ωστόσο, δεν διευκρίνισε πότε θα μπορούσε να συμβεί αυτό.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι η κυβέρνησή του «εξετάζει τα πάντα» σχετικά με τον θανάσιμο πυροβολισμό του Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη και ότι σύντομα θα υπάρξει επίσημη εκτίμηση της υπόθεσης.

Ο μεγιστάνας επέρριψε χθες Κυριακή την ευθύνη για τους θανάτους των δυο Αμερικανών, που σκοτώθηκαν από πυρά πρακτόρων της αστυνομίας μετανάστευσης στη Μινεάπολη, στους δημοκρατικούς ηγέτες πόλεων και πολιτειών που αρνούνται να συμμορφωθούν προς την πολιτική πάταξης της μετανάστευσης την οποία εφαρμόζει.

Ο θάνατος του Άλεξ Πρέτι, 37 ετών, που εργαζόταν ως νοσηλευτής ΜΕΘ, σημειώθηκε στις 24 Ιανουαρίου 2026 κατά τη διάρκεια επιχείρησης ομοσπονδιακών πρακτόρων με στόχο την επιβολή της μετανάστευσης. Σύμφωνα με ομοσπονδιακές πηγές, ο Πρέτι φέρεται να προσέγγισε τους πράκτορες με όπλο. Παρ’ όλα αυτά, βίντεο και μαρτυρίες δείχνουν αμφιβολίες για αυτήν την εκδοχή, καθώς φαίνεται ότι κρατούσε κινητό τηλέφωνο τη στιγμή του πυροβολισμού.

Η παρουσία των πράκτορων ICE και Border Patrol στη Μινεάπολη έχει προκαλέσει αντιδράσεις σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουολζ, ζήτησε την αποχώρησή τους, υποστηρίζοντας ότι η δράση τους έχει δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις στην κοινότητα. Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί διαδηλώσεις κατά της πολιτικής επιβολής της μετανάστευσης σε πολλές πόλεις των ΗΠΑ.

Η υπόθεση έχει προσελκύσει την προσοχή πολιτικών και πρώην ηγετών, με τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα και αρκετούς νομοθέτες να επικρίνουν τον τρόπο που χειρίστηκε η κυβέρνηση την κατάσταση, ζητώντας ευρύτερη έρευνα και μεταρρυθμίσεις στον τομέα της επιβολής της μετανάστευσης.

Η αντίδραση του Ομπάμα και η απάντηση του Λευκού Οίκου

Ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, χαρακτήρισε τον θάνατο του Pretti “τραγωδία” και κάλεσε σε “ανεξάρτητη διερεύνηση και σε επαγρύπνηση για την προστασία των πολιτών από υπερβολική χρήση βίας από τις ομοσπονδιακές αρχές”.

Ο Λευκός Οίκος κατηγόρησε τον Ομπάμα ότι προσπαθεί να “εκμεταλλευτεί το περιστατικό για να διχάσει την κοινωνία” και κάλεσε τους Δημοκρατικούς αξιωματούχους, όπως τον κυβερνήτη της Μινεσότα, Tim Walz, και τον δήμαρχο της Μινεάπολης, Jacob Frey, να συνεργαστούν με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση για την κράτηση και παράδοση “επικίνδυνων παράνομων μεταναστών με ποινικό μητρώο”.

Τραμπ: «Παραδώστε τους εγκληματίες αλλοδαπούς -Τέλος στις πόλεις καταφύγια»

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε τον κυβερνήτη της Μινεσότα Tim Walz και τον δήμαρχο της Μινεάπολης Jacob Frey να «παραδώσουν όλους τους παράνομους αλλοδαπούς με εγκληματικό μητρώο που βρίσκονται σε κρατικές φυλακές και σωφρονιστικά καταστήματα στις ομοσπονδιακές αρχές» για άμεση απέλαση.

Ο Τραμπ επεκτάθηκε, ζητώντας από όλους τους Δημοκρατικούς κυβερνήτες και δημάρχους των Ηνωμένων Πολιτειών να συνεργαστούν με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση για την εφαρμογή των νόμων της χώρας, αντί να «σπέρνουν διχόνοια, χάος και βία».

Στην ανάρτησή του, ο μεγιστάνας απαριθμεί σειρά αιτημάτων που χαρακτηρίζει ως «αυτονόητα», με πιο σημαντικό το αίτημα προς το Κογκρέσο των ΗΠΑ να καταργήσει τις πόλεις καταφύγια﻿ (sanctuary cities), τις οποίες κατηγορεί ότι αποτελούν την πηγή των προβλημάτων αυτών.

Ο όρος «πόλη καταφύγιο» χρησιμοποιείται στις ΗΠΑ για να περιγράψει περιοχές που περιορίζουν τη συνεργασία τους με τις ομοσπονδιακές αρχές μετανάστευσης, αποφεύγοντας, για παράδειγμα, να παραδίδουν άτομα που δεν έχουν νόμιμη άδεια παραμονής μόνο για λόγους μετανάστευσης.

Αναταραχή στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα για τον Θάνατο του Άλεξ Πρέττι

Η δολοφονία του Άλεξ Πρέτι προκαλεί όχι μόνο οργή στην αριστερά, αλλά και διχασμό στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Ορισμένα μέλη της βάσης του προέδρου Τραμπ εκφράζουν ανησυχίες για τον τρόπο που οι ομοσπονδιακοί πράκτορες χειρίστηκαν την υπόθεση, θεωρώντας ότι παραβιάζεται το δικαίωμα των Αμερικανών να φέρουν όπλα. Το δικαίωμα αυτό, που κατοχυρώνεται στη Δεύτερη Τροπολογία του Συντάγματος, αποτελεί κεντρικό ζήτημα για τους Ρεπουμπλικανούς εδώ και δεκαετίες.

Η πρώην βουλευτής Μαριόρι Τέιλορ Γκρίν δήλωσε: “Στηρίζω πλήρως την ασφάλεια των συνόρων και την επιβολή του νόμου, αλλά επίσης στηρίζω απερίφραστα τη Δεύτερη Τροπολογία. Το νόμιμο κατοχή όπλου δεν ισοδυναμεί με επίδειξη όπλου.

Video from Minneapolis appears to show a federal agent clapping right after the shooting.



Clapping.



MAGA thinks killing people is a victory. pic.twitter.com/niFLz7nlkg — Brian Allen (@allenanalysis) January 24, 2026

Η ομοσπονδιακή αρχή υποστηρίζει ότι ο Πρέττι πυροβολήθηκε επειδή “επιδεικνύει” όπλο. Ωστόσο, οι τοπικές αρχές αναφέρουν ότι το όπλο ήταν νόμιμα κατοχυρωμένο, ότι δεν το επεδείκνυε και ότι πυροβολήθηκε αφού αφαιρέθηκε από τον έλεγχο του.

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τόμας Μάσι σημείωσε: “Η κατοχή όπλου δεν είναι θανατική ποινή. Είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα που δίνεται από τον Θεό και αν δεν το καταλαβαίνετε, δεν πρέπει να είστε στην κυβέρνηση ή στην επιβολή του νόμου.”

Παράλληλα, η Εθνική Ένωση Όπλων (NRA) επέκρινε τις δηλώσεις ανώτερου ομοσπονδιακού εισαγγελέα ότι όποιος πλησιάζει έναν πράκτορα με όπλο πιθανότατα θα πυροβοληθεί. Όπως αναφέρει η NRA στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: “Τέτοιες δηλώσεις είναι επικίνδυνες και λανθασμένες. Υπεύθυνα δημόσια πρόσωπα πρέπει να περιμένουν την ολοκλήρωση της έρευνας και όχι να στιγματίζουν τους νόμιμους πολίτες.”

#BREAKING: New video angle shows struggle before Border Patrol agents open fire. pic.twitter.com/YFC2kCIfAa — Insider Wire (@InsiderWire) January 24, 2026

Μπιλ Κλίντον: «Να μιλήσουμε και να υπερασπιστούμε τη Δημοκρατία μας»

Ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον, κάλεσε τους Αμερικανούς να σταθούν απέναντι στα πρόσφατα γεγονότα μετά τους θανάτους των Αλεξ Πρέτι και Ρενέ Γκουντ, τονίζοντας ότι η αμερικανική δημοκρατία βιώνει μια κρίσιμη στιγμή.

«Αν παραχωρήσουμε τις ελευθερίες μας μετά από 250 χρόνια, μπορεί να μην τις ξανακερδίσουμε ποτέ», ανέφερε σε δήλωσή του την Κυριακή. «Στη διάρκεια μιας ζωής, υπάρχουν λίγες στιγμές που οι αποφάσεις και οι ενέργειές μας διαμορφώνουν την ιστορία για πολλά χρόνια. Αυτή είναι μία από αυτές».

Ο Κλίντον κάλεσε όσους πιστεύουν στις αξίες της αμερικανικής δημοκρατίας να «σταθούν όρθιοι, να μιλήσουν και να δείξουν ότι η χώρα μας εξακολουθεί να ανήκει στον Λαό».

Παράλληλα, καταδίκασε τις ενέργειες επιβολής της μετανάστευσης από την κυβέρνηση Τραμπ χαρακτηρίζοντάς τις «απαράδεκτες» και κατηγόρησε την ομοσπονδιακή κυβέρνηση για παραπλάνηση των πολιτών. «Όλα αυτά είναι απαράδεκτα και θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί», σημείωσε. «Οι υπεύθυνοι έχουν ψεύτικα δηλώσει, έχουν πει στους πολίτες να μην πιστεύουν αυτά που βλέπουν με τα ίδια τους τα μάτια και έχουν υιοθετήσει όλο και πιο αντιδραστικές τακτικές».

Διαδηλώσεις κατά της ICE

Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν στο κέντρο της Μινεάπολης με συνθήματα όπως “ICE Out” και “Rest in Peace”, ζητώντας λογοδοσία και καταγγέλλοντας την έντονη παρουσία ομοσπονδιακών πρακτόρων στην πόλη.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ανέφερε περιστατικά όπου εκτός υπηρεσίας πράκτορες της ICE και CBP “καταδιώχθηκαν” σε εστιατόρια της πόλης από πλήθη διαδηλωτών, ενώ η τοπική αστυνομία δεν επενέβη άμεσα, γεγονός που χαρακτήρισε ως αποτέλεσμα της “αντιδραστικής πολιτικής των Δημοκρατικών αξιωματούχων”.

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Οι έρευνες για το περιστατικό συνεχίζονται, και εξετάζεται αν ο Pretti πραγματικά απείλησε τους ομοσπονδιακούς πράκτορες, την ακριβή αλληλουχία των γεγονότων και τις ευθύνες των ομοσπονδιακών και τοπικών αρχών. Το ζήτημα έχει προκαλέσει έντονες πολιτικές διαμάχες και αντιπαραθέσεις γύρω από την εφαρμογή των νόμων για τη μετανάστευση στις ΗΠΑ.

