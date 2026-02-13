Μια προστατευόμενη φάλαινα Μπράιντ (Balaenoptera brydei) τραυματίστηκε όταν αλιευτικό σκάφος έπεσε πάνω της κοντά στη νήσο Weizhou.

Το Weizhou είναι μία από τις πιο δημοφιλείς περιοχές παρατήρησης φαλαινών της Κίνας.

Βίντεο από drone που κατέγραψαν τουρίστες στις 7 Φεβρουαρίου δείχνει τη φάλαινα να αναδύεται επανειλημμένα για να αναπνεύσει, ενώ σκάφη παρατήρησης φαλαινών κρατούσαν απόσταση.

Λίγο αργότερα, αλιευτικό εμφανίζεται να διασχίζει την περιοχή χωρίς να μειώσει ταχύτητα, περνώντας πάνω από τη ράχη του κήτους.

Ο τραυματισμός της φάλαινας

Φωτογραφίες που δημοσιοποιήθηκαν μετά τη σύγκρουση δείχνουν λευκή ουλή μήκους 50-60 εκατοστών στη δεξιά πλευρά της ράχης της φάλαινας.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Nanjing Normal ταυτοποίησαν τη φάλαινα ως την WZ-056, μέλος του σταθερού πληθυσμού των φαλαινών Μπράιντ, που παρακολουθείται στην περιοχή από το 2018.

Σύμφωνα με ειδικούς, ο τραυματισμός δεν θεωρείται σοβαρός. Παρακολούθηση τις επόμενες δύο ημέρες έδειξε ότι η φάλαινα συνέχισε να κινείται φυσιολογικά στα τοπικά ύδατα.

Τι αναφέρουν οι Αρχές

Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι το αλιευτικό σκάφος είχε αποπλεύσει από το λιμάνι Nanwan για αλιεία γαρίδας σε απόσταση περίπου τριών ναυτικών μιλίων από το νησί. Η σύγκρουση με τη φάλαινα σημειώθηκε κατά την επιστροφή του σκάφους, περίπου ένα ναυτικό μίλι από την ακτή.

Όπως επισημαίνεται, ο σχεδιασμός του σκάφους περιορίζει την ορατότητα εμπρός, με συνέπεια ο καπετάνιος να αντιληφθεί τη φάλαινα σε απόσταση μικρότερη των 10 μέτρων, χωρίς περιθώριο ελιγμών.

Μέτρα προστασίας του πληθυσμού των φαλαινών Μπράιντ

Τα νερά γύρω από τη νήσο Weizhou φιλοξενούν περισσότερες από 70 αναγνωρισμένες φάλαινες Μπράιντ και το νησί θεωρείται ότι διαθέτει τον μεγαλύτερο παράκτιο πληθυσμό του είδους παγκοσμίως. Η παρατήρηση φαλαινών έχει γνωρίσει μεγάλη άνθηση, με έως 2.300 επισκέπτες ημερησίως και σημαντικά τουριστικά έσοδα.

Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι θα συνεχιστεί η στενή παρακολούθηση της τραυματισμένης φάλαινας και υπενθύμισαν στους χειριστές σκαφών την υποχρέωση μείωσης ταχύτητας και τήρησης αποστάσεων ασφαλείας, ώστε να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

