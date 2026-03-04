Στιγμές έντασης και αγωνίας καταγράφηκαν ζωντανά στο Τελ Αβίβ, όταν σειρήνες αεροπορικής επιδρομής διέκοψαν τηλεοπτική μετάδοση του CNN, αναγκάζοντας τη δημοσιογράφο Έριν Μπέρνετ και το τηλεοπτικό της συνεργείο να εγκαταλείψουν άμεσα το σημείο και να κατευθυνθούν σε καταφύγιο.

Η παρουσιάστρια μετέδιδε σε πραγματικό χρόνο τις εξελίξεις από το Ισραήλ, όταν ήχησαν οι προειδοποιητικές σειρήνες που σηματοδοτούν πιθανή πυραυλική επίθεση.

Στο βίντεο φαίνεται η ίδια και το συνεργείο της να απομακρύνονται γρήγορα προς ασφαλές σημείο, καθώς οι αρχές καλούν τους πολίτες να καταφύγουν σε καταφύγια.

Ο τόνος της φωνής της ήταν εμφανώς νευρικός, αποτυπώνοντας τη φόρτιση της στιγμής. Η Μπέρνετ, μητέρα τριών παιδιών, εμφανίστηκε ιδιαίτερα ταραγμένη ενώ προσπαθούσε να συνεχίσει τη μετάδοση μέσα σε συνθήκες έντονης πίεσης.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Το περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο έντονης κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον στόχων στο Ιράν, γεγονός που έχει πυροδοτήσει νέα κύματα έντασης στην περιοχή.

Το βίντεο της στιγμής κάνει ήδη τον γύρο των διεθνών μέσων και των κοινωνικών δικτύων, αποτυπώνοντας με δραματικό τρόπο την πραγματικότητα που βιώνουν τόσο οι πολίτες όσο και οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν την κρίση από το πεδίο.

protothema.gr