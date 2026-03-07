Η καθημερινότητα στο Τελ Αβίβ φαίνεται να επανέρχεται σταδιακά στους γνώριμους ρυθμούς της, παρά την ένταση και τους συνεχιζόμενους βομβαρδισμούς που είχαν προηγηθεί το βράδυ της Παρασκευής. Βίντεο του ανταποκριτή του philenews στο Ισραήλ Κωστή Κωνσταντίνου καταγράφει την εναλλαγή συναισθημάτων μεταξύ των κατοίκων της πόλης μετά από ένα δύσκολο βράδυ.

Σήμερα οι δρόμοι παραμένουν έρημοι μιας και το Σάββατο είναι αργία στο Ισραήλ. Ωστόσο, αυτή η ησυχία θεωρείται πρωτοφανής.

Καφέ και μικρά καταστήματα λειτουργούν κανονικά για να εξυπηρετήσουν τους ελάχιστους που κυκλοφορούν στους δρόμους.

Σε ορισμένα σημεία της πόλης, πεζόδρομοι και καφετέριες παρουσιάζουν κίνηση, με κατοίκους να συζητούν, να περπατούν ή να κάνουν μικρές στάσεις σε υπαίθριους χώρους. Παράλληλα, η κυκλοφορία στους δρόμους συνεχίζεται, με αυτοκίνητα και ποδήλατα να κινούνται κανονικά.

Οι εικόνες αποτυπώνουν μια πόλη που προσπαθεί να διατηρήσει την κανονικότητά της, ακόμη και μετά από στιγμές έντασης και προειδοποιητικών συναγερμών.