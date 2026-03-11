Τραγικό τέλος είχε για μια 12χρονη στις ΗΠΑ ο καβγάς που είχε με άλλη κοπέλα στη Τζόρτζια καθώς υπέστη εγκεφαλική βλάβη λίγες ώρες μετά το επεισόδιο.

Στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η θεία της 12χρονης Τζέιντα Γουέστ, έχει καταγραφεί ο καβγάς της ανήλικης με μια άλλη κοπέλα κοντά στο σπίτι της στις 5 Μαρτίου.

Σύμφωνα με όσα ακούγονται στο βίντεο, ο καβγάς ξεκίνησε αφού τα δύο κορίτσια διώχθηκαν από το σχολικό λεωφορείο. «Αυτή έκανε όλους αυτούς τους ανθρώπους να κατεβούν από το λεωφορείο», ακούγεται να λέει το άτομο που τραβάει το βίντεο, ενώ η Γουέστ λέει ότι δεν γνωρίζει το άτομο με το οποίο μαλώνει.

«Όλοι ξέρουν ότι τσακώνομαι, οπότε σε παρακαλώ μην αρχίζεις μαζί μου» ακούγεται να λέει η άλλη κοπέλα στην Γουεστ λίγο πριν ξεσπάσει ο καβγάς με τα δύο κορίτσια να χτυπάνε, να σπρώχνουν το ένα το άλλο και τελικά να πέφτουν στο οδόστρωμα. «Θεέ μου, Τζέιντα!», φωνάζει μια φίλη της 12χρονης.

«Μπορεί να φαίνεται σαν ένας απλός καβγάς αλλά πριν η ανιψιά μου προλάβει να φτάσει στο σπίτι, η καρδιά της σταμάτησε», έγραψε η θεία της 12χρονης στο Facebook δημοσιεύοντας και ένα βίντεο της ανήλικης να είναι διασωληνωμένη στο νοσοκομείο.

Η μητέρα της 12χρονης κατήγγειλε, πάντως, ότι η κόρη της ήταν συχνό θύμα bullying από τότε που μεταφέρθηκε πρόσφατα στο σχολείο.

protothema.gr