Το τεράστιο κοίτασμα φυσικού αερίου Σαχ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τυλίχθηκε στις φλόγες έπειτα από επίθεση με drone τη Δευτέρα, ένα ακόμη περιστατικό που αναδεικνύει την αυξανόμενη πίεση στις ενεργειακές υποδομές της περιοχής εν μέσω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης με το Ιράν.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Πυροσβεστικές δυνάμεις του Αμπού Ντάμπι έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου της πρωτεύουσας των ΗΑΕ.

Το Σαχ είναι ένα από τα σημαντικότερα κοιτάσματα φυσικού αερίου στον κόσμο. Πρόκειται για κοίτασμα υψηλής περιεκτικότητας σε θείο που βρίσκεται σε έρημο στα δυτικά του Αμπού Ντάμπι και λειτουργεί μέσω κοινοπραξίας της Abu Dhabi National Oil Co. και της Occidental Petroleum.

Το κοίτασμα παράγει και πετρέλαιο.