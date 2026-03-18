Επιτυχημένα χτυπηματα στο Νότιο Παρς, το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου του κόσμου, πραγματοποίησε το Ισραήλ στο Ιράν, σύμφωνα με τη The Jerusalem Post. Λίγες ώρες αργότερα, οι Ιρανοί χτύπησαν διυλιστήριο στο Κατάρ. Στο μεταξύ, «βαλλιστική απειλή» αντιμετώπισε σήμερα η Σαουδική Αραβία, με τις πρώτες εικόνες από τις εκρήξεις στο Ριάντ, να δημοσιεύονται στα social media.

Το χτύπημα στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars

Το κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars είναι το μεγαλύτερο απόθεμα φυσικού αερίου στον κόσμο και λειτουργεί από κοινού από το Ιράν και το Κατάρ. Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος στην Washington Post, η επίθεση ήταν συντονισμένη με τις ΗΠΑ ώστε να πληγεί η μεγαλύτερη εγκατάσταση φυσικού αερίου του Ιράν.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), το κοίτασμα κατέχει περίπου 1.800 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου και περίπου 50 δισεκατομμύρια βαρέλια συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου ενώ έχει σχεδόν τόσα ανακτήσιμα αποθέματα όσα όλα τα άλλα κοιτάσματα μαζί.

Το κοίτασμα South Pars ανακαλύφθηκε το 1990 από την Εθνική Ιρανική Εταιρεία Πετρελαίου (NIOC).

The Iranian News Agency Tasnim reports that natural gas facilities in the port city of Asaluyeh, Bushehr province., were struck. The site is part of the vital South Pars energy field.

Η απειλή για τα αντίποινα του Ιράν και το χτύπημα στο Κατάρ

Το πλήγμα επιβεβαίωσε και η ιρανική κρατική τηλεόραση, τονίζοντας πως «τμήματα των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου που βρίσκονται στην Ειδική Οικονομική Ενεργειακή Ζώνη South Pars στην Asaluyeh χτυπήθηκαν από βλήματα που εκτοξεύτηκαν από τον εχθρό».

Να σημειωθεί πως η κρατική τηλεόραση του Ιράν απείλησε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα επιτεθεί σε υποδομές πετρελαίου και φυσικού αερίου στο Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ως αντίποινα.

Λίγες ώρες μετά, η απειλή έγινε πράξη, αφού οι ιρανικές δυνάμεις χτύπησαν το διυλιστήριο Ρας Λαφάν στο Κατάρ.

Reports that Iranian forces successfully struck the Ras Laffan refinery in Qatar this evening, causing large fire.



Iran warned that it would strike the facility just a few hours ago

Η QatarEnergy επιβεβαίωσε ότι η βιομηχανική πόλη Ρας Λαφάν δέχτηκε το απόγευμα της Τετάρτης πυραυλικές επιθέσεις, κατά τα φαινόμενα από το Ιράν.

Προσθέτει σε ανακοίνωσή της ότι «ομάδες έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν αμέσως για να περιορίσουν τις πυρκαγιές που προκλήθηκαν, καθώς έχουν προκληθεί εκτεταμένες ζημιές. Όλο το προσωπικό έχει εντοπιστεί και δεν έχουν αναφερθεί θύματα μέχρι στιγμής».

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ «εκφράζει την έντονη καταδίκη και αποδοκιμασία του για την προκλητική ιρανική επίθεση εναντίον της Βιομηχανικής Πόλης Ρας Λάφαν, η οποία προκάλεσε πυρκαγιές με αποτέλεσμα να προκληθούν σημαντικές ζημιές στις εγκαταστάσεις. Το Κατάρ θεωρεί την επίθεση αυτή επικίνδυνη κλιμάκωση, κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας του και άμεση απειλή για την εθνική του ασφάλεια και την περιφερειακή σταθερότητα. Το υπουργείο επαναλαμβάνει ότι το Κράτος του Κατάρ διατηρεί το δικαίωμα να αντιδράσει».

Ο Πεζεσκιάν προειδοποιεί: Οι επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών μας «θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ανεξέλεγκτες συνέπειες»

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν προειδοποίησε σε δηλώσεις του ότι οι επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών του Ιράν «θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ανεξέλεγκτες συνέπειες».



«Αυτές οι επιθετικές ενέργειες δεν θα αποφέρουν κανένα όφελος στον σιωνιστικό-αμερικανικό εχθρό και τους υποστηρικτές του», έγραψε ο Πεζεσκιάν στο X μετά τις ισραηλινές επιθέσεις στο κοίτασμα φυσικού αερίου του Νότιου Φαρς στο Ιράν.



«Αντίθετα, θα περιπλέξουν την κατάσταση και ενδέχεται να οδηγήσουν σε ανεξέλεγκτες επιπτώσεις, οι οποίες θα επεκταθούν και θα κατακλύσουν ολόκληρο τον κόσμο».

Πάει για τα 110 δολάρια το πετρέλαιο στην Ευρώπη μετά το χτύπημα

Η ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας αντέδρασε άμεσα στις εξελίξεις με το χτύπημα στην εγκατάσταση φυσικού αερίου South Pars στο Ιράν και τις απειλές για αντίποινα, με τις τιμές του φυσικού αερίου και του πετρελαίου να κάνουν νέο άλμα.

Το Brent, το βασικό σημείο αναφοράς για το αργό πετρέλαιο, ενισχυόταν κατά περισσότερο από 5,9% στις 16.45 ώρα Ελλάδος, προσεγγίζοντας τα 109,5 δολάρια ανά βαρέλι, γεγονός που αποτυπώνει τη γενικευμένη ανησυχία των αγορών για την ενεργειακή ασφάλεια.

Την ίδια ώρα, η τιμή αναφοράς του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου TTF στο Αμστερνταμ σημείωνε στις 16.45 ώρα Ελλάδος άνοδο άνω του 8% προσεγγίζοντας 55 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Η ανακοίνωση του Ιράν ότι το κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars – ένα από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως – αποτέλεσε στόχο επίθεσης, εντείνει το κλίμα αβεβαιότητας.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ έπληξαν το South Pars και γειτονικές πετροχημικές εγκαταστάσεις στο Asaluyeh.

Το South Pars είχε καταγράψει ρεκόρ ημερήσιας παραγωγής 730 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων το 2025.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η Τεχεράνη διαθέτει πολλαπλές επιλογές για αντίποινα, οι οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές στον Περσικό Κόλπο. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά τη ροή πετρελαίου και φυσικού αερίου από την περιοχή, αυξάνοντας περαιτέρω την ένταση στις διεθνείς αγορές.

Περίπου το 20% των παγκόσμιων ροών LNG διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες από τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία παραμένουν σε μεγάλο βαθμό κλειστά από τις επιθέσεις του περασμένου μήνα.

Οι πρώτες εικόνες από τις εκρήξεις ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων στο Ριάντ

Στο μεταξύ, οι πρώτες εικόνες από τις επιθέσεις στο Ριάντ άρχισαν να δημοσιεύονται στα social media.

Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Σαουδικής Αραβίας αντιμετώπισαν μια «βαλλιστική απειλή» σήμερα στο Ριάντ, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, αφού δυνατές εκρήξεις ακούστηκαν και ορισμένοι κάτοικοι της πόλης έλαβαν μηνύματα στα κινητά τηλέφωνά τους για πρώτη φορά, με τα οποία οι αρχές τους προειδοποιούσαν για μια εχθρική εναέρια απειλή.

BREAKING: Iranian missiles have struck multiple points in Riyadh, Saudi Arabia.

Ακολούθησε ένα μήνυμα που έλεγε πως η απειλή πέρασε, ενώ προέτρεπε τους κατοίκους να μην προσεγγίσουν το «σημείο της πρόσκρουσης». Προς το παρόν, περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το περιστατικό δεν έχουν γίνει γνωστές.

Το βασίλειο του Κόλπου έχει δεχθεί επίθεση από εκατοντάδες ιρανικούς πυραύλους και ντρόουν από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος Ισραήλ-ΗΠΑ εναντίον του Ιράν τον περασμένο μήνα, τη συντριπτική πλειονότητα των οποίων οι αρχές λένε πως αναχαίτισαν.

Όμως, η σημερινή επίθεση σηματοδοτεί την πρώτη φορά που πολλοί στην πόλη άκουσαν εκρήξεις ή δέχθηκαν ένα προειδοποιητικό μήνυμα.

Δύο αυτόπτες μάρτυρες είπαν πως είδαν αυτό που φάνηκε να είναι αναχαιτίσεις πυραύλων στο δυτικό τμήμα της πόλης, κοντά στη Διπλωματική Συνοικία όπου στεγάζονται ξένες αποστολές.

Η επίθεση σημειώθηκε ώρες προτού η Σαουδική Αραβία φιλοξενήσει μια συνάντηση με τη συμμετοχή υπουργών Εξωτερικών από αραβικά και ισλαμικά κράτη προκειμένου να συζητήσουν τρόπους για τη στήριξη της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας εν μέσω του πολέμου με το Ιράν.

Μια τουρκική διπλωματική πηγή είπε πως εκπρόσωποι από το Αζερμπαϊτζάν, το Μπαχρέιν, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, το Κουβέιτ, το Πακιστάν, το Κατάρ, τη Συρία, την Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα έδιναν το «παρών» στη συνάντηση.

Απειλές του Ιράν ότι θα καταστρέψει τον ενεργειακό τομέα στον Περσικό αν δεχτεί ξανά επίθεση

Οι Φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησαν αργά την Τετάρτη ότι οι ιρανικές δυνάμεις θα καταστρέψουν τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου των γειτόνων του Ιράν στον Περσικό Κόλπο, αν ο ιρανικός ενεργειακός τομέας δεχτεί ξανά επίθεση.



«Σας προειδοποιούμε για άλλη μια φορά ότι κάνατε ένα μεγάλο λάθος επιτιθέμενοι στις ενεργειακές υποδομές της Ισλαμικής Δημοκρατίας, η απάντηση στο οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη», ανέφερε δήλωση που μετέδωσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, όπως αναφέρει το Al Jazeera.



«Εάν αυτό επαναληφθεί, οι νέες επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών σας και των συμμάχων σας δεν θα σταματήσουν έως ότου καταστραφούν πλήρως και η αντίδρασή μας θα είναι πολύ πιο σφοδρή από τις επιθέσεις της αποψινής νύχτας.»



Νωρίτερα την ίδια ημέρα, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ανέφεραν ότι δέχθηκαν επίθεση εγκαταστάσεις φυσικού αερίου που συνδέονται με το κοίτασμα Νότιο Παρς, το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο, το οποίο βρίσκεται στα ανοικτά των ακτών της επαρχίας Μπουσέρ στο νότιο Ιράν.



Αμέσως μετά, οι Φρουροί απείλησαν να επιτεθούν σε υποδομές πετρελαίου και φυσικού αερίου στο Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αργότερα την ίδια μέρα, μια ιρανική πυραυλική επίθεση προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου του Ρας Λαφάν στο Κατάρ, προκαλώντας έντονη καταδίκη από το κράτος του Κόλπου.

