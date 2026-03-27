Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν πλάνα που δείχνουν δεξαμενόπλοιο να καίγεται ολοσχερώς στα Στενά του Ορμούζ, εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το τάνκερ είχε πληγεί λίγες ώρες νωρίτερα από πυραύλους του Ιράν, με τις αρχές να επικαλούνται «παραβίαση περιορισμών», καθώς φέρεται να επιχείρησε να διασχίσει το στρατηγικής σημασίας πέρασμα χωρίς σχετική άδεια.

Reports suggest Iran has struck another oil tanker in the Strait of Hormuz for violating restrictions.



Οι λεπτομέρειες για το περιστατικό παραμένουν ελάχιστες και οι αρχές αξιολογούν την κατάσταση.

Εν τω μεταξύ, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι τα Στενά του Χορμούζ θα είναι εφεξής κλειστά στα πλοία που προέρχονται ή κατευθύνονται προς λιμάνια που συνδέονται με «τον εχθρό» και ότι ανάγκασαν τρία πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων να κάνουν αναστροφή.

«Το πέρασμα οποιουδήποτε πλοίου προέρχεται ή κατευθύνεται προς λιμάνια που ανήκουν στους συμμάχους και στους υποστηρικτές των αμερικανοσιωνιστών απαγορεύεται», αναφέρουν στον ιστότοπό τους Sepah News οι Φρουροί της Επανάστασης.

