Νέες αιχμές κατά του NATO άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να μην συνδράμουν άλλα κράτη μέλη της Συμμαχίας σε περίπτωση ανάγκης, επικαλούμενος τη στάση συμμάχων στο ζήτημα του στενού του Ορμούζ, ενώ παράλληλα υποστήριξε ότι η πολεμική επιχείρηση κατά του Ιράν εξελίσσεται θετικά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Παρασκευή, κατά τη διάρκεια επιχειρηματικής εκδήλωσης στο Μαϊάμι, ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να μην προστρέξουν σε βοήθεια άλλων κρατών μελών του NATO σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη, εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια για τη στάση των συμμάχων στο ζήτημα του στενού του Ορμούζ.

Trump on NATO:



If the “big one” ever happened, I guarantee you they wouldn’t be there.



They made a big mistake. pic.twitter.com/WziC7yPjQo March 27, 2026

Το NATO «απλά δεν ήταν εκεί», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, κάνοντας λόγο για «τρομερό λάθος» και αφήνοντας να εννοηθεί ότι αναφερόταν στο αίτημά του – το οποίο δεν ικανοποιήθηκε – προς συμμάχους των ΗΠΑ να διαθέσουν στρατιωτική υποστήριξη για το άνοιγμα της ναυσιπλοΐας στο στρατηγικής σημασίας πέρασμα.

Trump:



Some allies weren’t there—we didn’t need them, but they weren’t there if we did need them.



That is going to be very costly for them. pic.twitter.com/ejHhSuRaKT March 27, 2026

«Ξοδεύουμε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο για το NATO, εκατοντάδες δισεκατομμύρια για να τους προστατεύουμε, και πάντα ήμασταν εκεί γι’ αυτούς, αλλά τώρα, με δεδομένες τις ενέργειές τους, υποθέτω ότι δεν πρέπει να είμαστε, πρέπει;» διερωτήθηκε ρητορικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Trump on NATO:



I guess we don’t have to be there for NATO based on their actions.



That sounds like a breaking story, right? But that is a fact. pic.twitter.com/YcFJQGfVe6 March 27, 2026

«Χάρτινη τίγρη» – Κλιμάκωση της ρητορικής μέσω Truth Social

Τις τελευταίες ημέρες ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εντείνει την κριτική του προς το NATO, κυρίως μέσω αναρτήσεων στην πλατφόρμα Truth Social, όπου χαρακτήρισε τη Συμμαχία «χάρτινη τίγρη» και επιτέθηκε στους ηγέτες κρατών μελών, τους οποίους αποκάλεσε «δειλούς».

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ «θα θυμούνται» τη στάση που τήρησαν οι σύμμαχοι, επαναλαμβάνοντας την ίδια διατύπωση και κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.

Η διεθνής στάση απέναντι στην κρίση στον Περσικό Κόλπο

Η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ολλανδία και η Ιαπωνία ανακοίνωσαν στις 19 Μαρτίου ότι είναι έτοιμες να «συνεισφέρουν» σε «προσήκουσες προσπάθειες» για να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση στο στενό του Ορμούζ, μέσω του οποίου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου.

Ωστόσο, οι χώρες αυτές απέκλεισαν ρητά οποιαδήποτε άμεση εμπλοκή τους στον πόλεμο, ενώ το σχετικό κείμενο υπογράφηκε επιπλέον από άλλες 27 κυβερνήσεις.

Η κίνηση στο στενό έχει παραλύσει, γεγονός που έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των τιμών της ενέργειας σε διεθνές επίπεδο, προκαλώντας ανησυχία στις αγορές.

Τραμπ: «Ο πόλεμος με το Ιράν εξελίσσεται θετικά»

Κατά την τοποθέτησή του στο Μαϊάμι, ενώπιον ακροατηρίου που αποτελούνταν κυρίως από επικεφαλής επιχειρήσεων και επενδυτές στο πλαίσιο της εκδήλωσης FII Priority, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε εκ νέου ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν, ο οποίος εισέρχεται στην πέμπτη εβδομάδα, εξελίσσεται θετικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των στρατιωτικών επιχειρήσεων, παρά τη διεθνή ανησυχία για την κλιμάκωση της έντασης στον Περσικό Κόλπο και τις επιπτώσεις στις αγορές ενέργειας.

