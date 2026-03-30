Νεκρές βρέθηκαν σε «σφραγισμένο» δωμάτιο σε διαμέρισμα στου Ζωγράφου στην Ελλάδα μητέρα και κόρη. Οι δύο γυναίκες ήταν σε προχωρημένη σήψη ενώ για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ο γιος της οικογένειας που ήταν κι αυτός στο διαμέρισμα.

Η μακάβρια ανακάλυψη έγινε μετά από καταγγελίες από συγγενείς των δύο γυναικών στο ΑΤ Ζωγράφου, την περασμένη Πέμπτη (26/3).

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, οι γυναίκες αγνοούνταν για μήνες ενώ εκφράζονταν φόβοι ότι πιθανόν να τους είχε κάνει κακό ο γιος της οικογένειας.

Το Σάββατο (28/3) αστυνομικοί πήγαν στο διαμέρισμα που τους υπέδειξαν οι συγγενείς των δύο γυναικών αλλά κανείς δεν τους άνοιξε το σπίτι.

Ωστόσο, το απόγευμα της Κυριακής (29/3) ο γιος της οικογένειας άνοιξε την πόρτα και αρχικά δεν άφησε τους αστυνομικούς να μπουν στο διαμέρισμα ενώ στη συνέχεια τους είπε ότι οι δύο γυναίκες έμεναν σε σπίτι που βρισκόταν σε άλλη οδό.

Όταν οι αστυνομικοί πήγαν εκεί που τους υπέδειξε ο γιος, διαπίστωσαν ότι ήταν ψευδή όσα τους είχε πει ο άνδρας και επέστρεψαν στο αρχικό διαμέρισμα.

Κατά τον έλεγχο του διαμερίσματος, όλοι οι χώροι ήταν σε φυσιολογική κατάσταση, πλην ενός δωματίου, του οποίου η πόρτα ήταν σφραγισμένη με στόκο.

Αφού ενημερώθηκε ο εισαγγελέας και έδωσε τη σχετική άδεια, οι αστυνομικοί μπήκαν στο σφραγισμένο δωμάτιο στο οποίο εντόπισαν τις σορούς των δύο γυναικών σε προχωρημένη σήψη.

Μετά και το εύρημα αυτό, ο γιος της οικογένειας προσήχθη και ανακρίνεται.

