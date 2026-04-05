Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σε συνέντευξή του στον ανταποκριτή του Fox News, Τρέι Γινγκστ, ότι θεωρεί εφικτή την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν έως αύριο, ενώ προειδοποίησε για σοβαρές συνέπειες, σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό δημοσιογράφο, ο Τραμπ ανέφερε ότι «πιστεύει πως είναι δυνατό να επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν μέχρι αύριο», τονίζοντας την ανάγκη ταχείας κατάληξης σε διπλωματική λύση.

Trump on Iran:



I think I will be able to get a deal by tomorrow. pic.twitter.com/FxhwNKxWXD April 5, 2026

Ωστόσο, υιοθέτησε ιδιαίτερα επιθετικό τόνο για το ενδεχόμενο μη επίτευξης συμφωνίας, δηλώνοντας ότι «αν δεν κάνουν συμφωνία και γρήγορα, εξετάζω το ενδεχόμενο να τα τινάξω όλα στον αέρα και να αναλάβω τον έλεγχο του πετρελαίου».

BREAKING: Trump:



If Iran doesn’t make a deal fast, I am considering blowing everything up and taking over the oil.



Source: Fox News pic.twitter.com/zsNNtrEykQ April 5, 2026

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε μεταφορά όπλων προς διαδηλωτές στο Ιράν μέσω κουρδικών δικτύων. «Μεταφέραμε όπλα στους Ιρανούς διαδηλωτές, στείλαμε όπλα μέσω των Κούρδων, νομίζω ότι οι Κούρδοι τα κράτησαν» δήλωσε χαρακτηριστικά, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τον χρόνο ή τον τρόπο της φερόμενης επιχείρησης.

BREAKING: Trump:



We sent a lot of guns to the Iranian protesters, we sent guns through the Kurds, I think the Kurds kept them.



Source: Fox News pic.twitter.com/I4YL1dXHbQ April 5, 2026

«Ανοίξτε τα γ……. Στενά, τρελοί μπάσταρδοι, αλλιώς θα ζείτε στην κόλαση»

Νωρίτερα, σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος χρησιμοποίησε υβριστική γλώσσα καλώντας το Ιράν να επιτρέψει τη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.

Ανέφερε επίσης ότι η Τρίτη θα είναι «ημέρα εργοστασίων ενέργειας και ημέρα γεφυρών, όλα σε ένα στο Ιράν», προφανώς αναφερόμενος στις απειλές του για καταστροφή ιρανικών υποδομών. «Ανοίξτε τα γ@μ@μ@ν@ Στενά, τρελοί μπάσταρδοι, αλλιώς θα ζείτε στην Κόλαση – ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΔΕΙΤΕ! Δόξα στον Αλλάχ» συμπληρώνει στην ανάρτησή του ο Τραμπ.

Κλιμάκωση ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο – Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες

Σημαντική αύξηση των ισραηλινών αεροπορικών επιθέσεων καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες στον Λίβανο σύμφωνα με τον ανταποκριτή του al Jazeera.



Όπως μεταδίδεται, τουλάχιστον επτά πλήγματα σημειώθηκαν μέσα σε διάστημα δύο ωρών, στοχεύοντας κυρίως τα νότια προάστια της Βηρυτού με τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.



Οι εικόνες από την περιοχή δείχνουν εκτεταμένες καταστροφές σε πυκνοκατοικημένη συνοικία, με στενά δρομάκια, όπου κάτοικοι μετέφεραν τραυματίες τυλιγμένους σε κουβέρτες μέσα σε σύννεφα σκόνης και συντριμμιών.

Israel has carried out another strike on Beirut’s southern suburbs, hitting the Jnah area.



Follow https://t.co/B3zXG74hnU pic.twitter.com/7A8tlJ7vQz — Press TV 🔻 (@PressTV) April 5, 2026

Αεροπορικές επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο αεροδρόμιο της Aβάζ στο Ιράν

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim News Agency, αεροπορικές επιθέσεις που αποδίδονται σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ φέρονται να στόχευσαν το διεθνές αεροδρόμιο της πόλης Αβάζ, στο νοτιοδυτικό Iράν.

Επικαλούμενο τον αναπληρωτή υπεύθυνο ασφάλειας της επαρχίας Χουζεστάν, το πρακτορείο μετέδωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα από την επίθεση στο αεροδρόμιο Qasem Soleimani International Airport.

