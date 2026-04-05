Επιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου σημειώνονται κατά τη διάρκεια της μέρας, με αρκετές χώρες αναφέρουν φωτιές και ζημιές σε ενεργειακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποίησε υβριστική γλώσσα καλώντας το Ιράν να επιτρέψει τη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.

Ανέφερε επίσης ότι η Τρίτη θα είναι «ημέρα εργοστασίων ενέργειας και ημέρα γεφυρών, όλα σε ένα στο Ιράν», προφανώς αναφερόμενος στις απειλές του για καταστροφή ιρανικών υποδομών. «Ανοίξτε τα γ@μ@μ@ν@ Στενά, τρελοί μπάσταρδοι, αλλιώς θα ζείτε στην Κόλαση – ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΔΕΙΤΕ! Δόξα στον Αλλάχ» συμπληρώνει στην ανάρτησή του ο Τραμπ.

Αεροπορικές επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο αεροδρόμιο της Aβάζ στο Ιράν

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim News Agency, αεροπορικές επιθέσεις που αποδίδονται σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ φέρονται να στόχευσαν το διεθνές αεροδρόμιο της πόλης Αβάζ, στο νοτιοδυτικό Iράν.

Επικαλούμενο τον αναπληρωτή υπεύθυνο ασφάλειας της επαρχίας Χουζεστάν, το πρακτορείο μετέδωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα από την επίθεση στο αεροδρόμιο Qasem Soleimani International Airport.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν πετροχημικές εγκαταστάσεις στον Κόλπο

Οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν (IRGC) ανέλαβαν σήμερα την ευθύνη για επιθέσεις σε πετροχημικά εργοστάσια των ΗΑΕ, του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν.

Σε μία ανακοίνωση, οι IRGC προειδοποίησαν ότι οι επιθέσεις κατά στόχων αμερικανικών οικονομικών συμφερόντων θα εντατικοποιηθούν αν επαναληφθούν επιθέσεις κατά πολιτικών στόχων στο Ιράν.

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Πολλαπλές πυρκαγιές ξέσπασαν στο πετροχημικό συγκρότημα Borouge στο Άμπου Ντάμπι, καθώς συντρίμμια από αναχαιτίσεις της αεράμυνας έπεσαν στην περιοχή.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ωστόσο η λειτουργία της εγκατάστασης ανεστάλη. Νωρίτερα, οι αρχές είχαν ενεργοποιήσει τα συστήματα αεράμυνας λόγω πυραυλικής απειλής.

Μπαχρέιν

Φωτιά ξέσπασε σε εγκατάσταση έπειτα από ιρανική επίθεση στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, χωρίς να διευκρινίζεται η ακριβής τοποθεσία.

Η ενεργειακή εταιρεία Bapco ανέφερε ότι πυρκαγιά σε δεξαμενή αποθήκευσης κατασβέστηκε, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

🚀Bahrein. A massive fire broke out at the Bapco oil refinery after a missile and drone attack.

Κουβέιτ

Στο Κουβέιτ, το συγκρότημα πετρελαϊκού τομέα Shuwaikh της κρατικής Kuwait Petroleum Corporation τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από επίθεση με drones.

Παράλληλα, δύο μονάδες παραγωγής ενέργειας και νερού επλήγησαν, οδηγώντας σε διακοπή λειτουργίας μονάδων. Ζημιές καταγράφηκαν και σε κυβερνητικό συγκρότημα γραφείων.

Σαουδική Αραβία

Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε πύραυλο cruise τις τελευταίες ώρες, χωρίς να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες.

Οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν τη διεύρυνση της έντασης πέρα από το Ιράν, με τις ενεργειακές υποδομές του Κόλπου να βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο.

