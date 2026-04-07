Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν απέρριψαν τη Δευτέρα τη ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις του περί «καταστροφής μέσα σε μία νύχτα» ως «αλαζονικές» και «ανυπόστατες», υπογραμμίζοντας ότι δεν επηρεάζουν στο ελάχιστο τις επιχειρήσεις τους και δεν μπορούν να καλύψουν την «ταπείνωση» των ΗΠΑ στην περιοχή.

«Αλαζονική ρητορική» και «ανυπόστατες απειλές»

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις φάνηκαν να αψηφούν τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, επιμένοντας ότι η ρητορική της Ουάσιγκτον δεν επηρεάζει τον σχεδιασμό και τη συνέχιση των επιχειρήσεών τους.

«Η χοντροκομμένη και αλαζονική ρητορική, καθώς και οι ανυπόστατες απειλές του ανισόρροπου Αμερικανού προέδρου, που βρίσκεται σε αδιέξοδο και δικαιολογεί τις αλλεπάλληλες ήττες του αμερικανικού στρατού, δεν έχουν καμιά επίπτωση στη συνέχιση της επίθεσης και των συντριπτικών επιχειρήσεων» των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, δήλωσε ο εκπρόσωπος της ανώτατης διακλαδικής στρατιωτικής διοίκησης Χατάμ αλ Ανμπιγιά, σύμφωνα με τη μετάδοση της κρατικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης IRIB.

Iran’s Khatam al-Anbiya HQ spokesperson said Donald Trump’s threats are “delusional” and will not make up for US “disgrace and humiliation” in the region. pic.twitter.com/jtoDXo1y0l — BPI News (@BPINewsOrg) April 6, 2026

«Παραληρηματικές» απειλές και αναφορά σε «ταπείνωση» των ΗΠΑ

Ο εκπρόσωπος της Χατάμ αλ Ανμπιγιά χαρακτήρισε επίσης τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ «παραληρηματικές», σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με την ίδια τοποθέτηση, οι αμερικανικές απειλές δεν μπορούν να αντισταθμίσουν τη «ντροπή και την ταπείνωση» που, κατά την Τεχεράνη, έχουν υποστεί οι Ηνωμένες Πολιτείες στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Το τελεσίγραφο για τα στενά του Ορμούζ

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι ο αμερικανικός στρατός μπορεί να καταστρέψει μέσα σε τέσσερις ώρες τις γέφυρες και τις εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, εφόσον η Τεχεράνη δεν ανοίξει πλήρως το στρατηγικής σημασίας στενά του Ορμούζ.

Πρόκειται για κρίσιμη θαλάσσια αρτηρία στον Περσικό Κόλπο, από την οποία υπό κανονικές συνθήκες διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας διακίνησης αργού πετρελαίου.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, το Ιράν καλείται να συμμορφωθεί έως αύριο Τρίτη στις 20:00 ώρα Ουάσιγκτον (03:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης ώρα Κύπρου), διαφορετικά θα αντιμετωπίσει στρατιωτικά πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές.

protothema.gr