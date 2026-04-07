Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στο Truth Social ότι συμφωνεί να αναστείλει για δύο εβδομάδες τον βομβαρδισμό και την επίθεση κατά του Ιράν, υπό την προϋπόθεση ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα προχωρήσει στο πλήρες, άμεσο και ασφαλές άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Όπως ανέφερε, η απόφαση ελήφθη έπειτα από συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ και τον στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ.

Στην ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι η απόφαση για προσωρινή αναστολή των στρατιωτικών επιχειρήσεων συνδέεται με την πρόοδο που –όπως υποστηρίζει– έχει σημειωθεί στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

«Με βάση τις συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό Σεχμπάζ Σαρίφ και τον στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ του Πακιστάν, και κατόπιν αιτήματός τους να αναστείλω τη καταστροφική ισχύ που επρόκειτο να αποσταλεί απόψε στο Ιράν, και υπό την προϋπόθεση ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα συμφωνήσει στο ΠΛΗΡΕΣ, ΑΜΕΣΟ και ΑΣΦΑΛΕΣ άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, συμφωνώ να αναστείλω τον βομβαρδισμό και την επίθεση κατά του Ιράν για περίοδο δύο εβδομάδων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος έκανε λόγο για «διπλής κατεύθυνσης εκεχειρία», υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για προσωρινό μέτρο που αποσκοπεί στην ολοκλήρωση συμφωνίας.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι οι στρατιωτικοί στόχοι έχουν ήδη επιτευχθεί και ότι οι συνομιλίες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο όσον αφορά μια συνολική συμφωνία για μακροπρόθεσμη ειρήνη.

Όπως σημείωσε, οι ΗΠΑ έχουν λάβει πρόταση 10 σημείων από το Ιράν, την οποία θεωρούν ως βάση για περαιτέρω διαπραγμάτευση.

«Ο λόγος για τον οποίο το κάνουμε είναι ότι έχουμε ήδη επιτύχει και ξεπεράσει όλους τους στρατιωτικούς στόχους και βρισκόμαστε πολύ κοντά σε μια οριστική συμφωνία για μακροπρόθεσμη ΕΙΡΗΝΗ με το Ιράν και ΕΙΡΗΝΗ στη Μέση Ανατολή. Λάβαμε πρόταση 10 σημείων από το Ιράν και πιστεύουμε ότι αποτελεί λειτουργική βάση για διαπραγμάτευση», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, η πλειονότητα των ζητημάτων που αποτελούσαν αντικείμενο διαφωνίας στο παρελθόν έχει ήδη συμφωνηθεί, ενώ η περίοδος των δύο εβδομάδων εκτιμάται ότι θα επιτρέψει την οριστικοποίηση της συμφωνίας.

«Σχεδόν όλα τα σημεία παλαιότερων διαφορών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν έχουν συμφωνηθεί, αλλά μια περίοδος δύο εβδομάδων θα επιτρέψει την ολοκλήρωση και επικύρωση της συμφωνίας. Εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ως Πρόεδρος, και εκπροσωπώντας επίσης τις χώρες της Μέσης Ανατολής, αποτελεί τιμή να βλέπουμε αυτό το μακροχρόνιο πρόβλημα να πλησιάζει προς επίλυση», πρόσθεσε.

Η ανάρτηση καταλήγει με τη φράση: «Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα αυτό».

Ιράν: Δύο εβδομάδες διαπραγματεύσεων με ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ

Στο υψηλότερο επίπεδο, αποφασίστηκε ότι το Ιράν θα πραγματοποιούσε συνομιλίες με την αμερικανική πλευρά στην Ισλαμαμπάντ για δύο εβδομάδες, βασιζόμενο αποκλειστικά σε αυτές τις αρχές, αναφέρεται σε δήλωση της Γραμματείας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν.



Τονίζεται ότι αυτό δεν σημαίνει τέλος του πολέμου και το Ιράν θα αποδεχτεί τον τερματισμό του πολέμου μόνο όταν, δεδομένης της αποδοχής από το Ιράν των αρχών που ορίζονται στο σχέδιο των 10 σημείων, οι λεπτομέρειες του οριστικοποιηθούν στις διαπραγματεύσεις.

Αυτές οι διαπραγματεύσεις, με πλήρη δυσπιστία προς την αμερικανική πλευρά, θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 11 Απριλίου στο Ισλαμαμπάντ και το Ιράν θα διαθέσει δύο εβδομάδες για αυτές τις διαπραγματεύσεις.



Αυτή η περίοδος μπορεί να παραταθεί με συμφωνία των μερών.



Είναι απαραίτητο να διατηρηθεί η πλήρης εθνική ενότητα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και οι εορτασμοί της νίκης να συνεχιστούν με σθένος.

Όπως μεταδίδουν τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, το Ιράν αναφέρει ότι η πρόταση 10 σημείων περιλαμβάνει ελεγχόμενη διέλευση μέσω του στενού του Ορμούζ σε συντονισμό με τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, τερματισμό του πολέμου εναντίον του Ιράν και των συμμαχικών ομάδων και αποχώρηση των αμερικανικών μαχητικών δυνάμεων από όλες τις περιφερειακές βάσεις.

Το Ισραήλ συμφώνησε επίσης σε προσωρινή κατάπαυση του πυρός

Το Ισραήλ αποτελεί μέρος της διετούς εκεχειρίας που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μόλις μιάμιση ώρα πριν από την προθεσμία που έχει θέσει προς το Ιράν για να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ, διαφορετικά θα κλιμακωθούν οι στρατιωτικές επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές, δήλωσε στο CNN ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.



Το Ισραήλ συμφώνησε επίσης να αναστείλει την εκστρατεία βομβαρδισμών όσο συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Μέρος της συμφωνίας και ο Λίβανος, λένε οι ΗΠΑ

Αμερικανικές πηγές στο λιβανέζικο κανάλι Al-Jadeed: Καταρχάς, ο Λίβανος είναι μερος της εκεχειρίας, αλλά τίποτα δεν είναι ακόμη βέβαιο.

Τι προβλέπει το σχέδιο του Πακιστάν

Το σχέδιο του Πακιστάν προβλέπει δίμηνη αποκλιμάκωση με βασικό άξονα δύο εβδομάδες κατάπαυση του πυρός και ταυτόχρονο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ για το ίδιο διάστημα.

Η πρόταση φέρεται να στοχεύει στη δημιουργία ενός περιορισμένου χρονικού «παραθύρου» αποκλιμάκωσης, το οποίο θα επιτρέψει την επανέναρξη διαπραγματεύσεων και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των εμπλεκομένων πλευρών.

Η ταυτόχρονη εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός και η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ θεωρούνται κομβικά στοιχεία, καθώς επηρεάζουν τόσο τη στρατιωτική ένταση όσο και τη διεθνή ενεργειακή αγορά.

ΝΥΤ: Ο Χαμενεΐ ενέκρινε την ειρηνευτική συμφωνία μετά από έντονες πιέσεις του Πεκίνου

Σύμφωνα με τους New York Times, το Ιράν αποδέχτηκε την πρόταση του Πακιστάν για δύο εβδομάδες κατάπαυσης του πυρός μετά από φρενήρεις διπλωματικές προσπάθειες του Πακιστάν και την παρέμβαση της τελευταίας στιγμής της Κίνας, ενός βασικού συμμάχου, η οποία ζήτησε από το Ιράν να επιδείξει ευελιξία και να εκτονώσει τις εντάσεις, και εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για την οικονομική καταστροφή από ζημιές σε κρίσιμες υποδομές, σύμφωνα με τρεις Ιρανούς αξιωματούχους. Είπαν ότι η κατάπαυση του πυρός εγκρίθηκε από τον νέο ανώτατο ηγέτη, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Αραγτσι: Εάν σταματήσουν οι επιθέσεις κατά του Ιράν, οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις μας θα σταματήσουν τις αμυντικές τους επιχειρήσεις

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δημοσίευσε δήλωση εκ μέρους του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, στην οποία δηλώνει ότι «εάν σταματήσουν οι επιθέσεις κατά του Ιράν, οι Ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις μας θα σταματήσουν τις αμυντικές τους επιχειρήσεις».



«Για μια περίοδο δύο εβδομάδων, η ασφαλής διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ θα είναι δυνατή μέσω συντονισμού με τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τους τεχνικούς περιορισμούς», πρόσθεσε.

Statement on behalf of the Supreme National Security Council of the Islamic Republic of Iran: pic.twitter.com/cEtBNCLnWT — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 7, 2026

protothema.gr, ertnews.gr