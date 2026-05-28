Ο Ντόναλντ Ε. Νιούχαους, δισεκατομμυριούχος πρόεδρος μιας από τις μεγαλύτερες οικογενειακές εκδοτικές εταιρείες στις ΗΠΑ και πρώην πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Associated Press, πέθανε την Τρίτη σε ηλικία 96 ετών στο σπίτι του στο Νιου Τζέρσεϊ, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του.

Διετέλεσε πρόεδρος της Star-Ledger στο Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ και επικεφαλής του ομίλου εφημερίδων της Advance Publications, μίας από τις μεγαλύτερες οικογενειακές εκδοτικές επιχειρήσεις στις ΗΠΑ την οποία οδήγησε στην εποχή του διαδικτύου.

Είχε υπό την εποπτεία του το τμήμα των εφημερίδων (όπως η The Star-Ledger και η The Oregonian). Μαζί με τον αδελφό του, Si Newhouse (ο οποίος απεβίωσε το 2017), διοικούσαν μια αυτοκρατορία που περιλαμβάνει επίσης τον εκδοτικό όμιλο Condé Nast (περιοδικά Vogue, The New Yorker, Vanity Fair).

«Απολάμβανα την παρέα του. Σε γέμισε ενέργεια και χιούμορ όταν ένιωθες αμφιβολίες και αδυναμία», δήλωσε η Άννα Γουίντουρ, η διευθύντρια σύνταξης της Vogue και επικεφαλής περιεχομένου της Conde Nast.

Ο Λούις Μποκάρντι, συνταξιούχος πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του AP, δήλωσε ότι ο Νιουχάους ήταν ένας εξαιρετικός πρόεδρος.

«Η φωνή του δεν ήταν ποτέ η πιο δυνατή στο δωμάτιο, αλλά συχνά ήταν η πιο σοφή», είπε ο Μποκάρντι. Ο Νιούχαους ήταν κλειστός, αλλά πίσω από αυτό, είπε ο Μποκάρντι, κρυβόταν ένας γενναιόδωρος άνθρωπος, που ένιωθε άνετα οπουδήποτε και ήταν περίεργος για τα πάντα».

