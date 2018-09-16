Η αλλαγή της ώρας βλάπτει σοβαρά την υγεία, μας κάνει επιθετικούς, νωθρούς, δημιουργεί προβλήματα ύπνου μέχρι και κατάθλιψη; Ένα ερώτημα που συζητείται έντονα τον τελευταίο καιρό από τους Ευρωπαίους πολίτες, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ζητά κατάργηση του θεσμού της αλλαγής ώρας και να καλεί την Κομισιόν να επανεξετάσει εις βάθος τη σχετική οδηγία. Έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε σε δημόσια διαβούλευση με συμμετοχή 4,6 εκατομμυρίων Ευρωπαίων, με το 84% να τάσσεται υπέρ της λήξης των εποχικών αλλαγών του ρολογιού. Η Κύπρος είχε ποσοστό συμμετοχής σχεδόν 1% του εθνικού πληθυσμού και συγκαταλέγεται μεταξύ των τριών κρατών μελών που προτιμούν να διατηρούνται οι υπάρχουσες εποχικές αλλαγές ρολογιού, μας λέει η Βιολέτα Μπουλκ, Επίτροπος Μεταφορών Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία επισκέπτεται την Κύπρο αυτές τις μέρες.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε συνέντευξή της στον «Φ» η κ. Μπουλκ, από τη δημόσια διαβούλευση φαίνεται πως «το 84% των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ της λήξης των εποχικών αλλαγών του ρολογιού. Τούτου λεχθέντος, οι ερωτηθέντες από την Κύπρο ήταν μεταξύ των τριών κρατών μελών που προτιμούν να διατηρούνται οι υπάρχουσες εποχικές αλλαγές ρολογιού. Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε τι κάνουμε και να υπογραμμίσουμε ότι η Επιτροπή δεν αποφασίζει μόνη της».

Τονίζει ακόμη πως τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης είναι σαφέστατα: Εκατομμύρια Ευρωπαίοι θέλουν να θέσουν τέρμα στις εποχικές αλλαγές ρολογιών και όπως είπε ο πρόεδρος Juncker: «Αυτό θα γίνει».

Εξηγεί ακόμη πως «θα πρέπει να είναι σαφές πως ό,τι αποφασίζουμε να πράξουμε – είτε να διατηρήσουμε τους ισχύοντες κανόνες είτε να σταματήσουμε να αλλάζουμε το ρολόι – πρέπει να γίνει σε ολόκληρη την ΕΕ συγχρονισμένα. Αυτό είναι απαραίτητο για την αποφυγή του κατακερματισμού και των στρεβλώσεων στην εσωτερική αγορά, με συναφείς δυσκολίες τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις».

Τέλος, όπως αναφέρει, η Επιτροπή θα προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα κράτη μέλη να καταργήσουν οριστικά τις εποχικές αλλαγές ρολογιού. Εάν συμφωνηθεί, αυτό θα εμποδίσει επίσης τα κράτη μέλη να εισαγάγουν τις δικές τους εθνικές εποχικές αλλαγές. Ωστόσο, κάθε κράτος μέλος θα αποφασίζει για τη δική του ζώνη ώρας.

