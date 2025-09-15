Με μια λιτή αλλά συγκινητική ανάρτηση στα social media, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο γιόρτασε την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο EuroBasket 2025. Ο Έλληνας σούπερ σταρ ανέβασε φωτογραφίες γεμάτες συναίσθημα, συνοδεύοντάς τες μόνο με μια γαλάζια καρδιά και τη λέξη «ευχαριστώ».

Οι εικόνες αποτυπώνουν τον Γιάννη μαζί με τους συμπαίκτες του και τον ομοσπονδιακό προπονητή Βασίλη Σπανούλη στο τρίτο σκαλί του βάθρου, ενώ σε άλλες στιγμές μοιράζεται προσωπικά καρέ με τη μητέρα του, τα αδέρφια του, τη σύζυγο και τα παιδιά του. Ο 30χρονος σταρ επέλεξε να δείξει με εικόνες τη χαρά και τη συγκίνηση, δίνοντας έμφαση στους ανθρώπους που τον στηρίζουν.

«Είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα στη ζωή μου», ανέφερε ο ίδιος στο πρώτο του σχόλιο μετά τη διάκριση με την Εθνική Ελλάδας, αποτυπώνοντας το μέγεθος της στιγμής για τον ίδιο και για το ελληνικό μπάσκετ.

Δείτε τις φωτογραφίες που ανέβασε

