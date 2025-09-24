Τραγωδία σημειώθηκε στο επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο Blue Star Chios, όταν ένας 20χρονος ναυτικός, μέλος του πληρώματος, έχασε τη ζωή του εγκλωβισμένος σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα έγινε το πρωί της Τετάρτης, λίγο πριν από την αναχώρηση του πλοίου από τη Ρόδο προς τον Πειραιά. Ο νεαρός ναυτικός κατευθυνόταν προς το μηχανοστάσιο για να αναλάβει βάρδια, όταν φέρεται να εισήλθε στον χώρο και να εγκλωβίστηκε, καθώς η πόρτα έκλεισε πάνω του. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι μέρος του ρουχισμού του πιάστηκε στην πόρτα, με αποτέλεσμα να μην προλάβει να απεμπλακεί.

Το πλήρωμα προχώρησε άμεσα σε απεγκλωβισμό και παρείχε τις πρώτες βοήθειες, ενώ με την άφιξη του πλοίου στον Πειραιά στις 09:15, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον 20χρονο σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το Λιμενικό Σώμα διενεργεί προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος, με τον αρμόδιο εισαγγελέα να έχει ήδη ενημερωθεί.

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία Blue Star εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη, τονίζοντας ότι βρίσκεται σε συνεργασία με τις Αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης και εκφράζοντας συμπαράσταση στην οικογένεια του ναυτικού.

Με αφορμή το δυστύχημα, η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και η Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Ε.Ν. «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» προκήρυξαν 24ωρη απεργία στο Blue Star Chios, από τις 11:00 το πρωί της Τετάρτης έως τις 11:00 της Πέμπτης, 25 Σεπτεμβρίου.