Από παιδοψυχολόγους παρακολουθείται ο τετράχρονος γιος της γυναίκας που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύντροφο της στο Κορώπι, η οποία δίνει μάχη για τη ζωή της.

Το περιστατικό του ξυλοδαρμού συνέβη μπροστά στα μάτια των δύο τους παιδιών, με τον τετράχρονο μάλιστα να φέρεται πως είπε ότι ο πατέρας του επιτέθηκε στη μητέρα του.

«Ο μπαμπάς έδειρε τη μαμά, όλα είναι κόκκινα» περιέγραψε το παιδί, το οποίο μάλιστα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, εκτιμάται πως προσπάθησε να μπει στη μέση για να σταματήσει τον βίαιο πατέρα του, με αποτέλεσμα να έχει χτύπημα κάτω από το ένα μάτι.

Η διευθύντρια του παιδικού σταθμού επιβεβαίωσε τα λεγόμενα του αγοριού, με τον πατέρα του να συλλαμβάνεται.

Κορωπί: Διασωληνωμένη, σε σταθερή κατάσταση η 40χρονη

Ο 50χρονος δράστης συνελήφθη και αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Να τονιστεί πως και το 2023 είχε κατηγορηθεί για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της συζύγου του.

Το θύμα της επίθεσης εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ερυθρού Σταυρού και είναι σε καταστολή. Δεν έχει ωστόσο εγκεφαλικές βλάβες και η ζωή της δεν είναι σε κίνδυνο.

Τα ψέματα του δράστη

Ο 50χρονος, Έλληνας, σύμφωνα με πληροφορίες κάλεσε την ΕΛΑΣ, λέγοντας ότι βρήκε τη σύζυγό του, με καταγωγή από τη Λιθουανία, αιμόφυρτη στο σπίτι τους. Παρόντα ήταν και τα δύο ανήλικα παιδιά της, 3,5 μηνών και 4 ετών.

Άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ, που βρίσκονταν σε κοντινό σημείο, έλαβαν σήμα για αιμόφυρτη γυναίκα μέσα στο σπίτι της και αμέσως μετέβησαν στο σημείο.

Εκεί βρήκαν αρχικά τον σύζυγό της, που τους περίμενε. Αυτός τους είπε ότι μόλις γύρισε από πολυήμερο ταξίδι στο εξωτερικό, ότι τηλεφωνούσε στη σύντροφό του, η οποία δεν απαντούσε, και ότι μπαίνοντας τη βρήκε στο πάτωμα αιμόφυρτη με πολλαπλά χτυπήματα στο πρόσωπο, χωρίς τις αισθήσεις της, να δυσκολεύεται να ανασάνει. Μάλιστα, φέρεται να είπε ότι ο ίδιος τη μετέφερε από το πάτωμα στην πολυθρόνα, όπου τη βρήκαν οι αστυνομικοί.

Οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν τους αστυνομικούς, οι οποίοι του ζήτησαν να ανοίξει το κινητό του. Εκεί εντόπισαν μία φωτογραφία της άτυχης γυναίκας – που είχε τραβηχτεί πριν φτάσει η ΕΛΑΣ – να στέκεται όρθια με εμφανή σημάδια από ξυλοδαρμό.

Εκτιμάται ότι την έπαιρνε τηλέφωνο για να πάει να τον πάρει και επειδή εκείνη δεν απαντούσε ίσως τσαντίστηκε και, όταν έφτασε σπίτι, μπήκε μέσα και τη χτύπησε με βάναυσο τρόπο.

