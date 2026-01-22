Δύο νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός από την κακοκαιρία που σφυροκόπησε την Ελλάδα, με την Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο των φαινομένων.

Μία 56χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της στην Άνω Γλυφάδα, όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά, ενώ τραγωδία σημειώθηκε και στο Άστρος Κυνουρίας, όπου 53χρονος λιμενικός σκοτώθηκε εν ώρα καθήκοντος, όταν ισχυρό κύμα τον χτύπησε στο κεφάλι. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες σε οικίες, μαγαζιά και δρόμους.

Τραγωδία στην Άνω Γλυφάδα: Παρασύρθηκε πεζή από τα νερά

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, λίγο πριν τις 21:00 το βράδυ, 56χρονη γυναίκα παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά στην οδό Κυρίλλου Μεθοδίου, στην Άνω Γλυφάδα, ενώ κινούνταν πεζή. Η γυναίκα εγκλωβίστηκε κάτω από όχημα και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από δυνάμεις της Πυροσβεστικό Σώμα. Στη συνέχεια παρελήφθη από το ΕΚΑΒ, ωστόσο διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Τραγωδία στο Άστρος Κυνουρίας: Νεκρός 53χρονος λιμενικός

Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στο Άστρος Κυνουρίας, όπου 53χρονος λιμενικός, με τον βαθμό του σημαιοφόρου και υπηρετών στο Λιμενικό Τμήμα της περιοχής, έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος. Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, ο λιμενικός βρισκόταν σε πεζή περιπολία στο λιμάνι μαζί με τη διοικήτρια του Τμήματος, όταν κατά τη διάρκεια πρόσδεσης σκαφών ισχυρό κύμα τον παρέσυρε, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι. Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή που τον «χτυπά» το κύμα

Απίστευτο βίντεο με δεύτερη γυναίκα που σώζεται την υστάτη στην Ανω Γλυφάδα

Άλλο ένα αδιανόητο σκηνικό στην Άνω Γλυφάδα, όταν μία δεύτερη γυναίκα πάει να περάσει με τα πόδια μέσα από δρόμο – χείμαρρο και την τελευταία στιγμή την σώζουν οι δύο άντρες, οι οποίοι ρίχνονται κυριολεκτικά μέσα στα μανιασμένα λασπόνερα στο χείμαρρο, με κίνδυνο για τη ζωή τους και τελικά την αρπάζουν από τα χέρια πριν παρασυρθεί μακριά.

Η κατάσταση ειδικότερα στην Ανω Γλυφάδα, δεν έχει προηγούμενο. Κάτοικοι αναρτούν βίντεο, όπου προσπαθούν μόνοι τους να καθαρίσουν δρόμους, φωνάζοντας ότι δεν υπάρχει Αστυνομία, ή Πυροσβεστική, ή οποιαδήποτε βοήθεια από τον Δήμο για να αντιμετωπίζουν τον “κατακλυσμό”.

protothema.gr