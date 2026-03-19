Ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους κατέρριψαν ελληνικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, τα οποία είναι ανεπτυγμένα στη Σαουδική Αραβία, στο πλαίσιο αποστολής ενίσχυσης της αεράμυνας της χώρας.

Σύμφωνα με πηγές του ελληνικού υπουργείου Εθνικής Άμυνας, τα συστήματα Patriot που συμμετέχουν στην αποστολή «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» ενεργοποιήθηκαν, αναχαιτίζοντας δύο βαλλιστικούς πυραύλους με τη χρήση ισάριθμων βλημάτων.

Την πληροφορία επιβεβαίωσε ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, σημειώνοντας ότι οι πύραυλοι είχαν κατεύθυνση προς διυλιστήρια της Σαουδικής Αραβίας.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανέφερε ότι καταρρίφθηκε βαλλιστικός πύραυλος ενώ κατευθυνόταν προς την πόλη Γιανμπού.

Πώς απαντά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

«Δεν είναι θέμα εμπλοκής, είναι μία αμυντική ενέργεια», ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας την κατάρριψη ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων από ελληνικούς Patriot.

«Δεν είναι θέμα εμπλοκής, είναι μία αμυντική ενέργεια. Είναι μια ενέργεια αποτροπής». Όπως είπε πολύ χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας, με αυτόν τρόπο η ελληνική συστοιχία αποδεικνύει το πόσο αξιόμαχη είναι και τι εμπειρία έχει αποκτηθεί όλο αυτόν τον καιρό, αλλά επίσης έμμεσα αλλά σαφώς προστατεύει και το επίπεδο ζωής των Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών. «Είναι μία αμυντική ενέργεια», απάντησε ο κ. Μαρινάκης σε ερώτηση για το εάν η κατάρριψη αποτελεί de facto εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο.

Οι δύο ελληνικοί Patriot εκτοξεύτηκαν μετά από ενεργοποίηση συναγερμού για απειλή. Όπως δήλωσε ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, οι ιρανικοί πύραυλοι είχαν κατεύθυνση διυλιστήρια στη Σαουδική Αραβία.

Σχετικά με την πόλη Γιανμπού

Η πόλη Γιανμπού βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο των ιρανικών αεροπορικών επιθέσεων, καθώς εκεί βρίσκεται το διυλιστήριο της Saudi Aramco–Exxon, ωστόσο πηγές σημείωσαν στο Reuters ότι οι επιπτώσεις από τις επιθέσεις ήταν ελάχιστες.

Πρόκειται για το λιμάνι στην Ερυθρά Θάλασσα που καταλήγει ο αγωγός που αποτελεί την εναλλακτική της Σαουδικής Αραβίας για εξαγωγή πετρελαίου.

