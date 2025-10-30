Ο Φλόιντ Ρότζερ Μάγιερς Τζούνιορ, ο ηθοποιός που είχε υποδυθεί τον Γουίλ Σμιθ σε νεαρή ηλικία στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «The Fresh Prince of Bel-Air» της δεκαετίας του 1990, πέθανε σε ηλικία 42 ετών.

Σύμφωνα με τη μητέρα του, Ρενέ Τράις, που μίλησε στο TMZ, ο Μάγιερς υπέστη καρδιακή προσβολή το πρωί της Τετάρτης 29 Οκτωβρίου, στο σπίτι του στο Μέριλαντ. Όπως αποκάλυψε, ο ηθοποιός είχε επιβιώσει από τρία καρδιακά επεισόδια τα τελευταία τρία χρόνια, προτού χάσει τη μάχη με την καρδιά του.

Ο Φλόιντ Ρότζερ Μάγιερς έκανε το τηλεοπτικό του ντεμπούτο το 1992 στη σειρά «The Fresh Prince of Bel-Air», όπου ενσάρκωσε τον νεαρό Γουίλ, χαρακτήρα που υποδυόταν ο Γουίλ Σμιθ. Την ίδια χρονιά συμμετείχε και στη μίνι σειρά του ABC «The Jacksons: An American Dream», όπου έκανε τον Μάρλον Τζάκσον, δίπλα σε γνωστά ονόματα όπως η Άντζελα Μπάσετ, η Βανέσα Γουίλιαμς και ο Μπίλι Ντι Γουίλιαμς.

Η τελευταία του εμφάνιση στην τηλεόραση ήταν το 2000, σε ένα επεισόδιο της εφηβικής σειράς «Young Americans» του δικτύου WB, που προβλήθηκε για σύντομο χρονικό διάστημα.

Μετά την καριέρα στην υποκριτική σε μικρή ηλικία, ο Μάγιερς αφιερώθηκε στην κοινωνική δράση. Συνίδρυσε τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Fellaship Men’s Group, με στόχο την ενίσχυση της ψυχικής υγείας των αντρών.

Η οργάνωση αποχαιρέτησε τον Μάγιερς με μια ανάρτηση στο Instagram: «Αναπαύσου εν ειρήνη, αδερφέ μας. Έφυγες, αλλά ποτέ δεν θα ξεχαστείς. Η αποστολή θα συνεχιστεί προς τιμήν σου. Η επόμενη συνάντηση αντρών θα είναι ξεχωριστή, όπως είχαμε πει. Σ’ αγαπάμε αδερφέ, ξεκουράσου. Ο μεγάλος αδερφός θα αναλάβει από εδώ και πέρα».

Το 2023, ο Φλόιντ Ρότζερ Μάγιερς Τζούνιορ αποκάλυψε ότι είχε πέσει σε κώμα για μία εβδομάδα. «Mόλις πριν από μια εβδομάδα ήμουν σε κώμα και πάλευα για τη ζωή μου. Είμαι απίστευτα ευλογημένος και ευγνώμων που ζω», είχε γράψει τότε σε ανάρτησή του στο Instagram.

