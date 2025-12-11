Την ώρα που στις ΗΠΑ εντείνονται οι συζητήσεις γύρω από το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο, μια νέα πληροφορία έρχεται να τροφοδοτήσει τα σενάρια. Σύμφωνα με το Athletiko, το οποίο επικαλείται αμερικανικά ρεπορτάζ, ο Greek Freak προχώρησε στην αγορά συγκροτήματος διαμερισμάτων στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, έναντι 14,1 εκατομμυρίων δολαρίων.

Μπορεί η κίνηση αυτή να έχει ανοίξει νέα κουβέντα για έντονη φημολογία για ενδεχόμενη μετακίνηση στους Νικς ή στους Νετς, όμως ο ηγέτης των Μπακς έχει κάνει επενδύσεις και σε άλλες περιοχές, όπως για παράδειγμα το Λος Άντζελες.

Μια επένδυση που θα αποφέρει εκατομμύρια

Όσον αφορά την επένδυση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, δεν πρόκειται για ένα διαμέρισμα που ο ίδιος θα διαμένει, αλλά για ένα συγκρότημα, 28 διαμερισμάτων και οκτώ ορόφων, το οποίο εντοπίζεται στο Μπρούκλιν (Λεωφόρος Κλάρκσον 111).

Η αγορά έλαβε χώρα στις 18 Νοεμβρίου, ωστόσο η μεταβίβαση της ιδιοκτησίας οριστικοποιήθηκε στις 9 Δεκεμβρίου.

Ο σκοπός της κίνησης αυτής φαντάζει επενδυτικός, καθώς το ενοίκιο τον μήνα για ένα τέτοιο διαμέρισμα στην εν λόγω περιοχή υπολογίζεται περίπου στα 3.000 δολάρια.

Έτσι, εκτιμάται ότι η εν λόγω κίνηση θα του αποφέρει πάνω από ένα εκατομμύριο δολάρια τον χρόνο σε έσοδα και με την πάροδο του χρόνου όχι μόνο θα βγάλει πίσω τα χρήματά του, αλλά θα βγάζει ακόμα περισσότερα.

Επομένως, πρόκειται για μια ακόμα προσθήκη στο πλούσιο portofolio που διαθέτει o Greek Freak μέσω της εταιρείας συμφερόντων της οικογενείας, «GFI Limited».

