Ο Αμερικανός ηθοποιός Νίκολας Μπρέντον, γνωστός στο ευρύ κοινό ως ο αξιαγάπητος Ξάντερ Χάρις από τη δημοφιλή σειρά Buffy the Vampire Slayer, πέθανε σε ηλικία 54 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένειά του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του, ο ηθοποιός «έφυγε ήρεμα στον ύπνο του από φυσικά αίτια». Με λόγια γεμάτα αγάπη, οι δικοί του άνθρωποι τον περιέγραψαν ως έναν παθιασμένο και ευαίσθητο άνθρωπο, με αστείρευτη ανάγκη για δημιουργία. Όπως ανέφεραν, τα τελευταία χρόνια είχε στραφεί έντονα στη ζωγραφική, βρίσκοντας σε αυτήν έναν βαθιά προσωπικό τρόπο έκφρασης.

Η καριέρα του Μπρέντον συνδέθηκε άρρηκτα με την επιτυχία του Buffy the Vampire Slayer, όπου πρωταγωνίστησε δίπλα στη Σάρα Μισέκ Γκέλαρ για επτά σεζόν, από το 1997 έως το 2003. Ο ρόλος του ως πιστός φίλος της Μπάφι τον καθιέρωσε ως μία από τις πιο αγαπητές μορφές της σειράς. Στη συνέχεια, συμμετείχε σε άλλες τηλεοπτικές παραγωγές, όπως το Criminal Minds, ενώ εμφανίστηκε και σε ταινίες όπως το Coherence και το Psycho Beach Party.

Παρά την επιτυχημένη πορεία του, η προσωπική του ζωή σημαδεύτηκε από δυσκολίες. Ο ίδιος είχε μιλήσει ανοιχτά για τα προβλήματα εξάρτησης και τις μάχες του με την ψυχική υγεία, ενώ αντιμετώπισε και σοβαρά ιατρικά ζητήματα, όπως καρδιολογικά προβλήματα και το σύνδρομο Cauda Equina (μια σοβαρή νευρολογική πάθηση που επηρεάζει τα νεύρα στο κατώτερο τμήμα της σπονδυλικής στήλης), που τον οδήγησε σε επανειλημμένες χειρουργικές επεμβάσεις μετά από σοβαρό τραυματισμό.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε συγκίνηση και στον καλλιτεχνικό χώρο. Η συμπρωταγωνίστριά του Άλισον Χάνιγκαν τον αποχαιρέτησε με ένα τρυφερό μήνυμα, θυμούμενη τις στιγμές που μοιράστηκαν στα γυρίσματα.

Η οικογένειά του ζήτησε ιδιωτικότητα αυτές τις δύσκολες στιγμές, ευχαριστώντας παράλληλα όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό του και τον αγάπησαν.

