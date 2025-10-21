Σάλο έχει προκαλέσει βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εμφανίζει τον Εμανουέλ Μακρόν ως υποτιθέμενο δράστη της ληστείας που σημειώθηκε την Κυριακή (19/10) στο μουσείο του Λούβρου, με λεία κειμήλια και κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας.

Το επίμαχο βίντεο, το οποίο αποτελεί ξεκάθαρα προϊόν τεχνητής νοημοσύνης (deepfake), έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις στη Γαλλία. Παρά το ψευδές περιεχόμενό του, η κυκλοφορία του έρχεται να υπενθυμίσει τη σοβαρότητα της θρασύτατης ληστείας που εξακολουθεί να συγκλονίζει τη γαλλική κοινωνία.

Η κυβέρνηση στο Παρίσι βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης κριτικής για τα σημαντικά κενά ασφαλείας που αποκαλύφθηκαν στο πιο εμβληματικό μουσείο της χώρας.

Οι χρήστες του Χ παρουσιάζουν τον Μακρόν ως «ληστή»

«Όλοι γελάνε, αλλά όλοι το έχουν σκεφτεί», γράφει ένας χρήστης του Χ που δημοσιεύει το βίντεο με το Γάλλο πρόεδρο ως… ληστή, ενώ άλλος συμπληρώνει: «Σε αυτή την παρωδία διακυβέρνησης, δεν θα με εξέπληττε η εμπλοκή θεσμών στο υψηλότερο επίπεδο».

«Αποκλειστικά πλάνα από τις κάμερες παρακολούθησης της Γκαλερί Απόλλων στο Λούβρο δείχνουν τον Πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν να κλέβει τα Κοσμήματα του Στέμματος. Μια τολμηρή ληστεία, που πραγματοποιήθηκε με στόχο τη διάσωση της Γαλλίας από τα χρέη της», γράφει ένας άλλος χρήστης του Χ.

🇫🇷 TOUT LE MONDE RIGOLE MAIS TOUJOURS EST-IL QUE TOUT LE MONDE Y A PENSÉ… pic.twitter.com/9Yi4qa4xrI — Pascal Laurent (@Pascal_Laurent_) October 20, 2025

Πάντως, ο Γάλλος πρόεδρος στο πρώτο του μήνυμα μετά τη ληστεία τόνισε ότι οι δράστες θα εντοπιστούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της Δικαιοσύνης. Παράλληλα, στάθηκε στο ζήτημα της ασφάλειας των μουσείων, για την οποία μετά τη ληστεία, δέχθηκε έντονη κριτική.

Σημειώνεται πως μεταξύ των κλοπιμαίων ήταν ένα εντυπωσιακό περιδέραιο με ζαφείρια και διαμάντια που ανήκε στις βασίλισσες Μαρία-Αμαλία και Ορτάνς, καθώς και η τιάρα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, διακοσμημένη με σχεδόν 2.000 διαμάντια.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν γαλλικά ΜΜΕ, Οι δράστες ανέβηκαν ως τη Γκαλερί του Απόλλωνα -όπου φυλάσσονται τα κοσμήματα του γαλλικού στέμματος- χρησιμοποιώντας μια απλή ηλεκτρική σκάλα μετακόμισης από την πλευρά του Σηκουάνα. Παραβίασαν μια μπαλκονόπορτα, έσπασαν δύο προθήκες υψηλής ασφαλείας και εξαφανίστηκαν με σκούτερ, αφήνοντας πίσω τους μόνο σπασμένα γυαλιά και… σαστισμένους φύλακες.

Οι γαλλικές Αρχές μιλούν για «επαγγελματίες» διαρρήκτες και δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για ξένο κύκλωμα. «Έχουμε καλές ελπίδες για γρήγορη σύλληψη», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λορέν Νυνιές, ενώ ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν δεσμεύτηκε ότι «οι δράστες θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και τα έργα θα επιστραφούν».

Την ίδια ώρα, η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκιό, επιβεβαίωσε ότι δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο πίσω από τη ληστεία να βρίσκεται «ξένη δύναμη». Η έρευνα έχει ανατεθεί στην ειδική υπηρεσία κατά του οργανωμένου εγκλήματος.

Το μουσείο υπό πίεση

Το υπουργείο Πολιτισμού επιμένει πως οι συναγερμοί λειτούργησαν κανονικά και οι φύλακες αντέδρασαν άμεσα, όμως τα συνδικάτα κάνουν λόγο για χρόνια υποστελέχωση και καθυστερήσεις στα σχέδια εκσυγχρονισμού της ασφάλειας. Το πρόγραμμα «Louvre Nouvelle Renaissance», που προβλέπει εκτεταμένες εργασίες αναβάθμισης, δεν θα φτάσει στη Γαλερί του Απόλλωνα πριν από το 2034-2035.

Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι στη συγκεκριμένη αίθουσα υπηρετούν πλέον πέντε φύλακες αντί για έξι, ενώ στη μισάωρη πρωινή παύση μένουν μόλις τέσσερις, ακριβώς το χρονικό παράθυρο που εκμεταλλεύτηκαν οι δράστες.

Μετά τη ληστεία, το Λούβρο έκλεισε για το κοινό, ενώ η πρόεδρος του μουσείου, Λοράνς ντε Καρ, δέχθηκε έντονες αποδοκιμασίες από το προσωπικό που την κατηγόρησε για ολιγωρία. Τα συνδικάτα ζητούν πλήρη και ανεξάρτητο έλεγχο του συστήματος ασφαλείας, ενίσχυση της φύλαξης και διαφάνεια για τα αποτελέσματα της έρευνας.

iefimerida.gr