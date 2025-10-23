Γκάφα ολκής έγινε στην Ινδία καθώς το ελικόπτερο που μετέφερε την Πρόεδρο της χώρας προσγειώθηκε σε φρέσκο τσιμέντο και… κόλλησε.

Όπως φαίνεται, μάλιστα, σε βίντεο που μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης, χρειάστηκε να παρέμβουν αστυνομικοί και πυροσβέστες προκειμένου να το ξεκολλήσουν.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Τετάρτης όταν το ελικόπτερο που μετέφερε την Ινδή πρόεδρο Ντραουπάντι Μούρμου, προσγειώθηκε σε ένα προσωρινό ελικοδρόμιο στο χωριό Πραμαντόμ.

President #DroupadiMurmu’s chopper scare: Helicopter wheels sink into newly concreted landing pad in #Kerala



October 22, 2025

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, το προσωρινός ελικοδρόμιο είχε κατασκευαστεί κατά τη διάρκεια της προηγούμενης νύχτας, όταν αποφασίστηκε το ελικόπτερο της Προέδρου να κατευθυνθεί στην περιοχή αντί για τον αρχικό προορισμό του στο Νιλάκκαλ, λόγω των καιρικών συνθηκών.

Λόγω, όμως, της βιαστικής διαδικασίας, το σκυρόδεμα που είχε πέσει λίγες ώρες πριν από την άφιξη της Προέδρου, δεν είχε στεγνώσει πλήρως.

Αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν αργότερα ότι το ελικόπτερο μετακινήθηκε σε ασφαλές σημείο χωρίς να υπάρξουν τραυματίες.

